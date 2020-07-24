e-imza kullanımı gün geçtikçe artıyor

Dünyada 30, Türkiye’de 16 yıl önce kullanılmaya başlanan e-imza işletmelerin ve bireylerin hayatını kolaylaştırıyor. Financeonline’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, e-imza’nın kurumlara sunduğu en önemli üç fayda; doküman hatalarını yüzde 92 önlemek, yüzde 80 oranda denetim verimliliğini artırmak ve kayıp belge sayısını yüzde 66 azaltmak. E-imza, evrak süreçlerini kağıt ortamından dijitale taşıyarak; lojistik, satış, insan kaynakları gibi birçok birimin arasındaki belge akışını otomatikleştiriyor.

Küreselde pazar 5 yılda 10 kat büyüdü



Son yıllarda küresel e-imza pazarı, çevrimiçi dokümantasyon süreçlerinin gelişmesi, e-imza pazarını düzenleyen regülasyonlar, iş akışı verimliliği, tedarik zinciri iyileştirmeleri ve artan güvenlik talebi gibi faktörlerle hızlı bir büyüme eğilimine sahip. Küresel pazar istatistikleri e-imza’nın olağanüstü gelişimini net olarak ortaya koyuyor. Statista’nın gerçekleştirdiği araştırmada, sadece 5 yılda pazarın yaklaşık 10 kat büyüdüğüne işaret ediliyor.

Globalde yüzde 34, Türkiye’de yüzde 40



E-imza pazarı, 2012-2017 yılları arasında 89 milyon dolardan 754 milyon dolara ulaştı. Araştırmaya göre, 2023’e kadar dünya genelinde bu pazarın her yıl ortalama yüzde 34,7 büyümesi bekleniyor. Kurumların ve bireylerin adaptasyon hızı bu şekilde seyrini sürdürdüğünde, 2023 yılı küresel e-imza pazarı 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. BTK tarafından açıklanan “Pazar Verileri” raporları, benzer büyüme eğiliminin Türkiye’de de yaşandığına işaret ediyor. Rapora göre, son beş yılda Türkiye’de e-imza kullanım oranı yüzde 205 artmış durumda. Bu da ortalama büyümenin yüzde 40 olarak gerçekleştiğine işaret ediyor.



