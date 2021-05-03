E-Fatura Nedir Ve Avantajları Nelerdir? E-Fatura'ya Nasıl Geçilir Başvurusu Hakkında Bilgi

E-fatura, hızlı ve kolay ulaşılır olması nedeni ile çok fazla tercih ediliyor. Çoğu firma hem doğayı korumak için hem de rahat iletişim sağlamak için E- fatura sistemlerini tercih ediyorlar.



E-Fatura Nedir ve Avantajları Nelerdir?

Hızla gelişen teknoloji neredeyse her sektörü etkiliyor. Resmi işlemler de dahil olmak üzere pek çok farklı alanda elektronik ortamda hizmet veriliyor. Bu durum da resmi işlemlerin daha kolay bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Özellikle ödemeler ve faturalandırmalar da elektronik ortamlarda yapılıyor. E- dönüşüm sürecinin bir parçası olan E- fatura sistemi fiziki olarak elden fatura teslimi yerine email yolu ile dijital faturalandırma yöntemi olarak biliniyor.

Dünya genelinde başlayan bu E- fatura süreci sonrasında Türkiye geneline de yayıldı. Geniş çaplı bir kullanıma sahip olan E- fatura doğayı korumak için atılan en büyük adımlardan birisidir. Ayrıca işletme maliyetini de azaltan E- fatura çevre dostu olmasının yanı sıra oldukça da tasarruf sağlar. Tahsilatların hızlanmasını sağlayan E- fatura tüm faturaların kaybolma riskini de ortadan kaldırmaktadır. E- fatura, genel olarak faturaların hızlı bir şekilde hazırlanmasını sağladığı için zamandan da tasarruf ediliyor.

E-Fatura'ya Nasıl Geçilir Başvurusu Hakkında Bilgi

E-fatura sistemine geçiş yapmak için bazı adımları izlemek gerekir. Öncelikle E- fatura sistemine geçmek isteyen şirketlerin mali mühür sertifikalarının olması gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu elektronik bir mühür olan mali mühür sertifikası Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden alınıyor. Bunun için de başvuru yapmak gerekiyor.

Gereken ücret ödenip başvuru tamamlandıktan sonra 3 ile 10 gün arasında işlem tamamlanıyor. Daha sonra ise online işlemlerden pin işlemleri gerçekleşiyor. İletişim bilgileri bu kısımda güncellendikten sonra E- fatura başvurusu yapılıyor. Son adımda ise E- fatura aktivasyonu yapılıyor. Bu kısımda da fatura gönderilip alınacak olan hesap aktif bir hale getiriliyor. Aktivasyon işlemi sonunda E- fatura sistemi de açılmış oluyor.

E- Fatura İle İlgili Merak Edilenler

Günümüzde çok fazla talep gören E- fatura hem kurumlar hem de kullanıcılar tarafından çok fazla tercih ediliyor. Online olarak faturalandırmayı sağlayan bu sistem doğayı ve çevreyi koruyor. Firmalar açısından masrafı da kısıtlayan E- fatura önemli bir tasarruf sağlıyor. Özellikle online ortamlarda yapılan ödemeler ile faturalandırmalar sayesinde zaman tasarrufu da sağlanıyor. Bu sayede fatura kesme işlemleri de kısa bir süre içerisinde yapılıyor.

Kağıt faturalar ile aynı standartlara sahip olan E- fatura da hukuka uygun bir şekilde hazırlanıyor. Nakliye gideri, personel gücü ve kağıt masraflarını da ortadan kaldıran E- fatura başvurusu yapıldıktan sonra kısa bir sürede hizmete girer. E- faturalar genellikle dijital ortamda arşivlenmektedir. Bu nedenle arşivleme de yük olmaktan çıkar. E- fatura sayesinde kağıt fatura basmaya da gerek kalmayacaktır. Bu nedenle E- fatura da mutlaka elektronik ortamda hazırlanmaktadır.

E- Fatura Nasıl Görüntülenir?

Hizmete giren E-fatura görüntülemesi için bazı görüntüleme programlarının indirilmesi gerekir. Hem bilgisayara hem de mobil cihazlara bu programlar kurulduğunda E- faturalar da rahat bir şekilde görüntülenebilir. İndirilen E- fatura görüntüleyici sayesinde E- fatura dosyasına tıklanır. Daha sonra ise E- faturanın uzantısı da tıklanmaktadır. Ayrıca bu sistem açıldıktan sonra da doğrulama seçeneği tıklanır. E- faturayı görüntülemek de oldukça kolay olması ile bilinir.