e-Devlet uygulamasına girenlere önemli uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, liman başkanlıkları tarafından 6 Kasım 2020'den itibaren fazlar halinde devreye alınan sistem sayesinde 15 Ocak itibarıyla birçok işlem e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara açıldı.

Gemi sicili, inşa halindeki gemilere mahsus sicil, geçici sicil ve bağlama kütüğüne kayıt olacak veya kayıtlı gemi ve su araçlarına ilişkin başvuru, bilgi sorgulama ve harç ödeme gibi işlemler artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar, bu işlemleri yapabilmek için daha önce liman başkanlıklarına gidiyordu.

Zamandan ve masraftan tasarruf sağlanacak

Liman başkanlıklarında verilen hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla buralardaki yoğunluk önlenirken, bir yanda da zaman ve masraflardan tasarruf hedefleniyor.

Söz konusu sistemle liman başkanlığının olduğu şehirde ikamet etmeyen vatandaşlar, işlemleri için sistemden başvuru yapabilecek ve işleminin sonucuna ilişkin de buradan randevu alarak liman başkanlığına gidip aynı gün işlerini bitirebilecek. Bu sayede vatandaşların da zaman kaybına ve maddi kayba uğramadan işlerini yapabilmelerine imkan sağlanmış oldu.

Vatandaşlar, işlemlerin sistem üzerinden nasıl gerçekleştirileceğine dair video görsellerine "https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/VatandasSSS" adresinden ulaşabiliyor.