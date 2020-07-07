E-Bebek hack olayÄ±nÄ± doÄŸruladÄ± Ä°ÅŸte, ilk aÃ§Ä±klamalar

E-Bebek hack olayÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±! Ä°ÅŸte, ilk açÄ±klamalar
Anne ve bebek Ã¼rÃ¼nleri satÄ±ÅŸÄ± yapan E-Bebek, Ã¶nceki gÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± siber saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eriÅŸim problemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. 5 Temmuz sabah saatlerinde yoÄŸun bir ÅŸekilde gelen DDoS saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tamamen devre dÄ±ÅŸÄ± kalan site, aynÄ± zamanda fiziki maÄŸazalarla paralel yÃ¼rÃ¼yen sistemin de kopmasÄ±na neden oldu. Bunun Ã¼zerine E-Bebek'ten hack saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama geldi
Siber saldÄ±rÄ± ve hack giriÅŸimini kabul eden E-Bebek, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kullanÄ±cÄ±larÄ±n kredi kartÄ± bilgileri gibi verilere herhangi bir ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. E-Bebek tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"5 Temmuz 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ sabah 03:19 itibariyle ebebek.com web sitesi ve e-bebek mobil uygulamasÄ± eriÅŸiminde yaÅŸanan problemleri ve yaÅŸanan sÃ¼reci her zamanki aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla kamuoyuna arz ederiz. SÃ¶z konusu eriÅŸim aksaklÄ±klarÄ±, sistemlerimizin size hizmet vermesini engellemesi amaÃ§lÄ± dÃ¼nyada pek Ã§ok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiÄŸi uluslararasÄ± bir siber saldÄ±rÄ± ile ilgilidir. ÃœzÃ¼ntÃ¼ ile belirtmek isteriz ki bu servis engelleme giriÅŸimi bu kez "ebebek" markasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
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