E-Bebek hack olayÄ±nÄ± doÄŸruladÄ± Ä°ÅŸte, ilk aÃ§Ä±klamalar

Siber saldÄ±rÄ± ve hack giriÅŸimini kabul eden E-Bebek, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada kullanÄ±cÄ±larÄ±n kredi kartÄ± bilgileri gibi verilere herhangi bir ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. E-Bebek tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"5 Temmuz 2020 Pazar gÃ¼nÃ¼ sabah 03:19 itibariyle ebebek.com web sitesi ve e-bebek mobil uygulamasÄ± eriÅŸiminde yaÅŸanan problemleri ve yaÅŸanan sÃ¼reci her zamanki aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla kamuoyuna arz ederiz. SÃ¶z konusu eriÅŸim aksaklÄ±klarÄ±, sistemlerimizin size hizmet vermesini engellemesi amaÃ§lÄ± dÃ¼nyada pek Ã§ok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiÄŸi uluslararasÄ± bir siber saldÄ±rÄ± ile ilgilidir. ÃœzÃ¼ntÃ¼ ile belirtmek isteriz ki bu servis engelleme giriÅŸimi bu kez "ebebek" markasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

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