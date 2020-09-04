Dyson'ın yeni saç düzleştirici ürünü Türkiye'ye geldi

Dyson Corrale, saç düzleştirici, saçın yapısını korumak, pürüzsüz, parlak bir görünüm yaratmak ve gelişmiş bir şekillendirme sunmak için tasarlandı. Esnek plaka teknolojisine sahip ilk düzleştirici olma özelliği taşıyan Dyson Corrale saç düzleştirici, saçı şekillendirmek, bir araya getirmek, her geçişte tüm saç tellerine eşit ısı ve gerginlik vererek saçı hizalamak ve ısıya olan bağımlılığı azaltmak için esnetilen mikro kaplamalı plaka teknolojisine sahip.

Tüm saç tiplerine uygun bu yeni saç düzleştirici; hassas sıcaklık sunabilmek için Dyson’ın “Akıllı Isı Kontrolü” teknolojisine sahip ve kablolu bir düzleştiricinin termal performansını sağlamak için 4 hücreli lityum-iyon pil teknolojisiyle kablosuz performans sunarak kullanıcılara istedikleri zaman ürünü kullanabilmelerine imkan veriyor.



Saçları düzleştirmek için ısı, germe gücü ve kontrol birleşimi gerekli. Saçtaki hidrojen bağlarını kırmak için ısı, bu bağları yeniden şekillendirmek için germe ve sıkıştırma, ısıyı ve gerginliği eşit şekilde uygulamak içinse kontrol devreye giriyor.

Şirketin kapsamlı testleri, sert plakaya sahip düzleştiricilerin sadece saçın en kalın kısmına ısı ve germe gücü uygulayabildiğini gösteriyor. Bu durum, dışarıda kalan saç tellerinin işlem görmemesine ve düzleşmemesine neden oluyor. Dışarıda kalan saç tellerinin düzleştirilebilmesi için saç üzerinden birkaç kez geçilmesi gerekiyor ve saça yüksek ısı uygulanıyor. Bu da saç gücünde, parlaklığında ve renginde bir azalmaya neden oluyor.



Şirket; optimum esneklik, dayanıklılık ve termal iletim sağlamak için 6 metalin dikkatli ve dengeli bir şekilde birleştirildiği karmaşık bir manganez bakır alaşımlı plaka geliştirdi. Her plaka 65 mikron -insan saçı genişliği- ve statiği azaltmaya yardımcı olan iyonize edici özellikler üretmek için turmalin kenarlarla hassas bir şekilde işlendi.

Geleneksel düzleştiricilerin aksine, saçları şekillendirmek ve bir araya getirmek için Dyson Corrale saç düzleştiricinin esnek plakaları, daha fazla kontrol sağlıyor ve şekillendirmeden alınan sonuçları artırmak için ısı gerekliliğini azaltıyor. Plakalar saça uyum sağladıkça, germe gücünü daha eşit şekilde uyguluyor ve saç tellerinin yayılmasını durduruyor. En önemlisi bu güçlü kontrol, aynı düz stile daha az ısıyla ulaşılmasına imkan sunarak hasarı azaltıyor.

Akıllı Isı Kontrolü

Ürünün, kullanıcıların saç tipine ve istediği stile göre uyarlamasına olanak sağlayan, 165 °C, 185 °C ve 210 °C olmak üzere üç hassas ısı ayarı mevcut. Bu uyarlanabilirlik, esnek plakalar tarafından sağlanan artırılmış kontrolle bir araya geldiğinde, kullananların düşük sıcaklıkta istedikleri sonuca ulaşmasına yardımcı oluyor.

Bu ürün de Dyson Supersonic saç kurutma makinesi ve Dyson Airwrap saç şekillendirici gibi Akıllı Isı Kontrol teknolojisine sahip. Platin bir sensör kullanılarak sıcaklık saniyede 100 kez ölçülüyor. Bu teknoloji, hassas ve doğru ısı sağlayan sistemi kontrol eden bir mikroişlemciyle iletişim kuruyor.

Dört hücreli lityum-iyon pille çalışan saç düzleştirici, kablosuz ve küresel voltaj uyumluk özelliğiyle kablolu olarak kullanımıyla aynı ısı performansını sunarken kullanıcıların istedikleri zaman, istedikleri yerde saç stillerini ortaya çıkarmalarını da sağlıyor. Uçuş modu özelliğiyle cihaz hava yolculuğu standartlarını karşılıyor, seyahatlerde kabin bagajı ve el çantasında da taşınabiliyor.

Dyson Corrale saç düzleştirici 70 dakikada tamamen şarj oluyor ve nerede olursanız olun kablosuz olarak 30 dakikaya kadar saçı şekillendirilebiliyor. Saç düzleştiriciyi düzenli aralıklarla ergonomik şarj yuvasına yerleştirmek veya saç şekillendirme esnasında alternatif olarak manyetik 360° şarj kablosunu takmak daha uzun şekillendirme işlemleri için hibrit bir şarj modu sunuyor.



