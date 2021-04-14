Dyson, yeni teknoloji girişimlerine yatırım yapacak

Dyson, mevcut yazılım ve elektronik mühendisliği ekiplerini ikiye katlayarak Singapur'daki Genel Merkezine 250 mühendis daha almayı planladığını duyurdu. Science Park 1'deki mevcut merkezini koruyarak kısa süre içerisinde yeni binası St James Elektrik Santrali’ne taşınacağını da doğrulayan Dyson, Singapur’daki ayak izinin iki katından fazla olacağı bilgisini verdi.

Birleşik Krallık'taki Malmesbury ve Hullavington İnovasyon Kampüslerinde enerji depolama, yapay zeka, Makine Öğrenimi, yüksek hızlı dijital motorlar, algılama teknolojisi ve malzeme bilimi gibi bir dizi alanda temel bilim, matematiksel ve mühendislik atılımlarına odaklanacak 200 yeni bilim ve araştırma görevi olacağını da açıklayan Dyson, ilk dört yıllık eğitimlerini tamamlayacak Dyson Enstitüsü mezunlarının Eylül ayında Dyson'a katılmayı planladıklarını da belirtildi.

Kurucu ve Baş Mühendis James Dyson, konuya ilişkin açıklamasında “Katı pil ve robotik teknolojileriyle desteklenen makinelerimizin performansında köklü sıçramalar elde etmek için araştırma ve mühendislik ekiplerimizi büyütüyoruz. Yeni başlayanlar Dyson Enstitüsü’ndeki Dyson Lisans öğrencilerimizden, alanlarında dünya uzmanı olan insanlara kadar çok geniş bir ekibe katılacak. Dyson küresel bir şirket. Araştırma ve Geliştirme ekipleri giderek İngiltere, Singapur, Filipinler, Malezya ve ABD'yi daha fazla kapsıyor. Genel merkezimiz Singapur'da. Dünya çapında 83 pazarda satış yapıyoruz." dedi.