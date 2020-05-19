Dyson, üçü bir arada hava temizleme fanını tanıttı

Dyson mikrobiyolog ve mühendislerinin tasarladığı yeni Dyson Pure Humidify + Cool Nemlendiricili Hava Temizleme fanı, ilk geçişte sudaki bakterilerin yüzde 99.9'unu yok etmek için Dyson’ın yeni UV-C teknolojisini kullanıyor. Biyostatik gümüş dişli buharlaştırıcı, gerçek bir hijyenik nemlendirme sağlamak için bakteri oluşmasını önlüyor.

“İç mekân nesli” olarak yaşayan bizler, zamanımızın yüzde 90'ını kapalı kapılar ardında, gittikçe artan ve bizi kuru havaya maruz bırakan modern klima ve ısıtma cihazlarıyla geçiriyoruz. Çok kuru veya çok nemli hava, bakteri ve virüslerin gelişmesi için en elverişli ortam olurken, nemlendirici cihazlar kuru havada nefes almak için en etkili çözüm. Faydalarına rağmen, bazı cihazlar ise hijyenik olmayabiliyor. Su, bakterileri yok etmek için uygun şekilde arıtılmazsa odaya karışıp hava ile birleşerek açık havadan beş kat daha kötü olabilecek kirliliğe yol açabiliyor.

Çocuk Alerji, İmmunoloji ve Astım Uzmanı, Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, “İnsanlar zamanlarının büyük bir kısmını ev, okul, iş yeri, spor merkezleri ve toplu taşıma araçları gibi iç ortamlarda geçiriyor. Yapılan çalışmalar son yıllarda iç mekan hava kirliliğinin giderek arttığını gösteriyor. Özellikle çocuklar, genç erişkinler, yaşlılar ve kronik solunum ya da kardiovasküler hastalığı olanlar iç mekan hava kalitesinden daha fazla etkileniyor. Temizlik malzemeleri, yeni mobilyalar, yemek pişirme, boya, mum yakmak gibi aslında günlük hayatımızda sıkça yer alan aktiviteler iç mekan hava kirliliğine sebep olabiliyor. Bunların sonucunda iç mekanda Azot Dioksit, partikül madde, uçucu organik bileşikler, formaldehit, fitalat ve rutubet miktarı artıyor.” diyor.

Hijyenik Nemlendirme

UV-C ışığı, sudaki bakterilerin DNA'larını bozarak zarar veriyor ve çoğalmasını engelliyor. Bu işlem pikosaniye (saniyenin trilyonda biri) içinde gerçekleşiyor, ancak bakteriler UV-C ışığına tam olarak maruz kalmayabiliyor. Mühendisler, Dyson Pure Humidify + Cool ürününün tasarımında, bakterilerin denatüre olması ve UV-C ışığına optimum düzeyde maruz kalması için önemli araştırmalar doğrultusunda UV-C ışığının tüp boyunca yan yana aşağı doğru yansıtıldığı bir PTFE tüpü geliştirdi. Su, tanktan pompalanıp bu çoklu ışınlardan geçerken, UV-C ışığı, ilk geçişte sudaki bakterilerin yüzde 99.9'unu öldürüyor.

Su işlendikten sonra, 3D Hava-kafesi buharlaştırma haznelerine dolduruluyor. Gümüş teller; benzersiz yapısını oluşturmak, biyostatik özellikler sağlamak ve buharlaştırıcıdaki bakterilerin büyümesini engellemek için Hava-kafesi malzemesinin üst ve alt yüzeylerine dokunuyor. Gümüşün biyostatik özellikleri, cerrahi, doğum, yanık tedavisi ve su dezenfeksiyonu için iki yüzyıldan fazla bir süredir kullanılıyor. Buharlaştırıcının içerisinde arındırılmış hava akımı, buharlaştırıcıdan salınan su buharıyla hijyenik olarak nemlendiriliyor ve Air Amplifier teknolojisi aracılığıyla odanın içine yayılıyor.



