Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde incelemesi

Özellikle pandemi sürecinde soluduğumuz havanın temizliği katbekat önem kazandı. Dyson ise bu kapsamda uzun bir süredir kendi çözümlerini geliştiriyor. Türkiye'de de satışa sunulan Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, kapsamlı bir hava temizleme cihazı olarak dikkat çekiyor. Ancak bu ürüne sadece bir hava temizleme cihazı demek de haksızlık olur. Bu nedenle bu cihazın arkasında yatan Dyson teknolojilerine de yakından bakmak gerekiyor.



Dyson, kapalı alanlarda gözümüzle gördüğümüz tozlar dışında, gözümüzle göremediğimiz ultra ince partiküller (PM10, PM2.5), Uçucu Organik Bileşikler (VOC), Azot Dioksit (NO2) ve formaldehit gibi kirleticilerin mevcut olduğunu belirtiyor.

Formaldehiti moleküllerini tespit ediyor

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, formaldehiti algılayarak yok edebiliyor. Türkiye'de satışa sunulan bir diğer ürün olan Dyson Purifier Cool hava temizleyici ise; temizleme performansında kayıp yaşanmadan yüzde 20 daha sessiz çalışıyor.



Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde yeni katı hal formaldehit algılama teknolojisine sahip. Diğer jel bazlı formaldehit sensörleri zamanla bozulabiliyor ve VOC kirliliğiyle kolayca karıştırılabiliyor.

Şirketin yeni, katı hal formaldehit sensörü formaldehit seviyelerini hassas biçimde izlemek üzere kapsamlı bir algoritmayla çalışıyor.



Bu ürün, 0.1 mikrondan 500 kat daha küçük olan formaldehit moleküllerini tespit etmek için bir katı hal sensörü kullanıyor. Makinenin kullanım ömrü boyunca da hassasiyetini koruyor.

Dyson'ın katalitik filtresi, formaldehiti sürekli olarak yakalayarak su ve CO2’ye dönüştürüyor. Katalitik filtrenin değişim gerektirmediğini de belirtelim.



HEPA standardına uygun

Yeni Dyson ürünlerinde HEPA H13 standardına uygun olan sadece filtre değil, hava temizleyicinin tamamı. Diğer bir deyişle içeriye giren içeride kalıyor. Önemli bir özellik...

Ürün, bulunduğu odanın havasını temizliyor. Uzak mesafede bulunan kirletici maddeleri içine çeken Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, odaya temiz hava vererek odanın havasını temizlemiş oluyor. Dyson, bunu Air Multiplier teknolojisiyle yapıyor.



Ürünün içinde yer alan dahili sensörlere gelelim. Bu sensörler, havanızı sürekli olarak analiz ederken, kullanılan özel algoritma ile verilerin her saniye çapraz kontrolünü gerçekleştiriyor. Kirletici maddeleri moleküler seviyede teşhis eden ürün, böylece sonuçları canlı olarak LCD ekranda gösterebiliyor.

Kullanım alanları

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde, her mevsimde kullanılabilecek bir ürün. Elbette tüm evi bir ürünle ısıtabileceğinizi ya da serinletebileceğinizi düşünmeyin. Ancak bulunduğu odada, örneğin kış aylarında odanın tamamını hızlı bir şekilde ısıtıyor. Daha da önemlisi odanın her bir yanını eşit derecede ısıtması.

Kışın odaları ısıtan ürün, yazın da bu kez serinletme için iş başına geçiyor. Sıcak havalar söz konusu olduğunda ürün, temiz hava akışı ile odayı serinletiyor.



Cihazda difüze modu da yer alıyor. Bu mod, herhangi bir serinlik yaymadan havanın temizlenmesine imkan veriyor. 360 dereceye kadar salınım imkanı da önemli bir nokta. Yani ürün tek bir noktadan değil, 360 derecelik açıdan performansını gösteriyor.

Bu ürünü Dyson Link mobil uygulaması üzerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için iOS ya da Android işletim sistemi altında çalışan herhangi bir cihazı kullanabilirsiniz.

Uyuduğunuz odada bu ürünü kullanmak istediğinizde de ince bir nokta düşünülmüş. Uykusu hafif olanlar da dikkate alınarak karartılmış ekran ve sessiz ayarlar ile hava takip ediliyor ve temizleniyor.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde modelinin fiyatı 5.799 TL.