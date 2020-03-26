Dyson, koronavirüsle mücadele için solunum cihazı geliştireceğini duyurdu

BBC'nin haberine göre Dyson'ın kurucusu James Dyson önderliğinde tasarlanacağı belirtilen cihazın, Ulusal Sağlık Hizmeti’nin yanında Cambridge merkezli bir tıp şirketi olan The Technology Partnership’le birlikte geliştirilmesi hedefleniyor.

Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği henüz netlik kazanmadı. Bazı endüstri uzmanları tarafından solunum cihazının piyasaya çıkışının uzun zaman alacağı ifade edilse de, şirket tarafından cihazın olabildiğince hızlı bir sürede piyasaya sürülmesi için çalışıldığı belirtildi. Zorlu bir zaman diliminde üstlenilen oldukça karmaşık bir proje olduğu da eklendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan James Dyson, şu satırları kaleme aldı:

"Kahraman doktorların, hemşirelerin ve sağlık memurlarının insanların hayatlarını kurtarmak ve bu korkunç virüsten kurtulmalarına yardımcı olmak için mücadele ettiği hastaneler; Covid-19 virüsüne karşı verilen savaşın ön cephesi konumunda. Bu gibi her savaşta, solunum cihazı gibi ana malzemelere ulaşılabilirliğin yanında üstesinden gelinmesi gereken birçok zorluk da var. Hastanın kendi başına nefes alamadığı durumlarda kullanılan solunum cihazı açısından maalesef İngiltere’de ve diğer ülkelerde önemli bir stok sıkıntısı mevcut.

Boris Johnson'la telefon görüşmesi yaptığım on gün öncesinden beri, Dyson'da kaynaklarımızı yeniden odakladık. Tamamen yeni bir solunum cihazı olan CoVent'i tasarlamak ve yaratmak için The Technology Partnership (TTP) ile birlikte çalıştık. Çeşitli klinik ortamlara uygun olarak Covid-19 hastalarının belirli ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bu yeni cihaz; hızlı, verimli ve hacimsel şekilde üretilebiliyor. Esas zorluk; hacim olarak ve oldukça kısa bir sürede yeni, çok yönlü bir tıbbi ürünün nasıl tasarlanacağı ve sunulacağıydı. Şimdiyse üretime geçme yarışı başladı.

Tasarımı çok yüksek düzeyde yapısal olarak güvenlik sağlayacak biçimde optimize edilen Dyson Dijital motor bu yeni cihazın merkezinde yer aldığından, özellikle endüstriyel ve yüksek hacimli üretimi uygun hale getiriyor.

Solunum cihazları belli yasalara göre düzenlenmiş ürünler olduğundan; Dyson ve TTP ürünün ve üretim sürecinin onaylanmasını sağlamak için İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu ve İngiltere Hükümeti’yle birlikte çalışacak. İngiltere Hükümeti'nden üretim için 10.000 adet başlangıç siparişi aldık. Cihazı uluslararası alanda ulaşılabilir hale getirmenin yollarını da araştırıyoruz. Uluslararası mücadeleye destek vermek amacıyla 1.000’i Birleşik Krallık'a verilecek ilk 5.000 adet ürünü Dyson olarak bağışlayacağız."