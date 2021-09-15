Dyson, bu kez lazer teknolojisini kullanan süpürge geliştirdi

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İngiltere’de bir garajda hayata geçen Dyson, kurulduğu 1993 yılından bu yana büyümeye devam ediyor. Bugün Dyson; İngiltere, Malezya, Singapur ve Filipinler'de mühendislik, araştırma, geliştirme ve test operasyonları yapan küresel bir teknoloji şirketi konumunda ve dünya çapında bekleyen 10.551 patenti var. 6 bini mühendis ve bilim insanı dahil olmak üzere küresel olarak doğrudan 14 binden fazla kişiyi istihdam eden şirket, Ar-Ge’ye yaptığı büyük yatırımlarla tanınıyor. Şirket, pek çok farklı ürüne sahip. Süpürgeler söz konusu olduğunda da oldukça iddialı bir marka.

Elektrikli süpürgelerin önemi özellikle de evlerde daha çok vakit geçirdiğimiz bugünlerde daha da arttı. Her ne kadar piyasada pek çok süpürge modeli bulunsa da, gerçek manada temizlik yapabilenini bulabilmek zor. Bulunulan ortamlar gerektiği gibi temizlenmediği için de evlerde olduğumuz süre boyunca toz ve kirli havayı solumak zorunda kalıyoruz. Bu tozlar gözle görülemeyecek şekilde zemin, kanepe ve yataklar da dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere yayılıyor. Kanepede oturmak veya evde dolaşmak gibi basit eylemler, parçacıkların havaya karışmasına ve havada asılı kalmasına neden oluyor.

LAZER TEKNOLOJİSİ GİZLİ TOZU YOK ETMEK İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Dyson ise uzun yıllardır bu alanda yaptığı yatırımlarla pek çok kullanıcının yakından tanıdığı bir teknoloji şirketi. Şirket, bu kez Dyson V15 Detect ismini taşıyan çözümüyle öne çıkıyor. Şirket, ilk kez lazer teknolojisini bu kablosuz süpürge modelinde kullanıyor ve standart süpürgelerin yakalayamadığı gizli toza karşı daha güçlü bir çözüm sunuyor.

Bu noktada ürünün lazer teknolojisinin nasıl çalıştığından biraz bahsedelim. Öncelikle standart süpürgelerle evinizi tam anlamıyla temizlediğinizi düşünseniz de, işin aslı durum pek de öyle olmuyor. “Gizli toz” şeklinde ifade edebileceğimiz ve pek çok süpürgenin yakalayamadığı bu tozlar evin her yerini kaplıyor ve bu tozlar gün boyu evlerde dolaşıyor ve bu tozu maalesef solumak zorunda kalıyoruz.



Dyson’ın geliştirdiği ve bu kablosuz süpürge modelinde kullandığı lazer teknolojisi ise bu noktada bir çözüm sunuyor. Lazer teknolojisinin amacı, gizli tozu ortaya çıkarmak. Yerden 7,3 mm yükseklikte, tam olarak 1,5 derecelik bir açıyla temizleyici başlığa konumlandırılmış diyot bir lazerle toz ve sert zemin arasında en iyi kontrastı oluşturuyor. Ama sadece algılamak yeterli olmadığından Dyson’ın Baş Mühendisi ve Kurucusu James Dyson, şu önemli noktaya dikkat çekiyor:

“Titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştüren ve süpürgenin arkasında bulunan LCD ekranda çekilen parçacıkların boyutunu ve sayısını görüntüleyen akustik bir piezo sensör kullanılıyor ve parçacıkları saniyede 15.000 kez temizleyip, titizlikle boyutlandırıyor ve sayıyoruz.”

Üründe yer alan Slim Fluffy temizleme başlığı, aslında standart başlıklardan önemli bir farkla geliyor. 25 cm genişliğinde olan ve yumuşak naylon ve antistatik karbon fiber ipliklere sahip bu başlık, entegre edilmiş tam açılı yeşil lazer kullanıyor ve süpürgeyi çalıştırdığınızda gözle görülmeyen toz parçacıklarını ortaya çıkarıyor. Bu deneyimi ilk kez yaşadığınızda sonuca şaşırmamak mümkün değil. Çünkü bir başka süpürge ile henüz birkaç saat önce temizliği yapılan odanın aslında tozla dolu olduğunu görmek oldukça çarpıcı. Lazer teknolojisi, böyle bir avantaj sağlıyor.



TOZ YOĞUNLUĞUNA GÖRE GÜCÜNÜ KENDİ AYARLIYOR

Az önce de belirttiğimiz gibi süpürgenin yakaldığı parçaların büyüklüğünü ve sayısını görebilmek mümkün. Bunun için V15 Detect’te yer alan Akustik Toz Algılama özelliği işimizi görüyor ve LCD ekran üzerinden bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Yüksek Torklu başlığıyla ”Auto” modda farklı zemin türleri ve toz miktarlarında emiş gücünü otomatik olarak artıran Piezo Sensörü, mikroskobik toz parçacıklarını sayarak ve ölçerek bize yardımcı oluyor. Temizleme başlığındaki karbon fiber iplikler, boyutlandırılan ve saniyede 15.000 kez sayılan mikroskobik parçacıkları topluyor. Yani toz süpürgeye girdiğinde, küçük titreşimler elektrik sinyallerine dönüştürülerek hazne girişindeki akustik piezo sensöre çarpıyor. Böylece toz boyutu ve miktarı LCD ekranda gösterilerek kullanıcı süpürgenin ne kadar toz temizlediğini görebilme şansını yakalıyor. Bu sensörün önemli bir avantajı ise toz yoğunluğuna göre gücünü artırması ya da düşürmesi. Otomotik Mod aktif olduğunda sensör, yüksek toz yoğunluğu algıladığında gücü otomatik olarak artırmak için reaktif emiş gücü devreye giriyor. Toz seviyeleri normale döndüğünde, emiş gücü önceki seviyesine düşüyor.

DOLANMA SORUNU GERİDE KALDI

Ev temizliğinde süpürgeleri kullanırken en sık karşılaştığımız sorunlardan biri de saç temizliği… Ancak Dyson V15 Detect, dolanmayı önleyen yapısıyla da dikkat çekiyor. Yeni Anti-tangle Mini Motorhead isimli bu özel başlık, fırça başlığındaki saçları alma sorununa karşı çözüm olarak ortaya çıktı. Dyson, , saçı spiral şeklinde alıp hazneye gönderen yeni bir dolanmayı önleyen konik fırça çubuğu geliştirdi. Bu sayede saç kılları hayvan tüylerinde karşılaşılan bu yaygın sorun da gerilerde kalmış oldu.



Diğer yandan V15 Detect Yüksek Torklu temizleme başlığı ise, artık tarak gibi görünen 56 polikarbonat dişe sahip. Başlıktaki küçük dişler, temizlik yaparken kılların arasında dolanmayı önleyerek fırça çubuğundaki kılları otomatik olarak temizlediğinden sizin yapmanıza gerek kalmıyor.

Bir başka yaygın sorun da evi temizlerken evin bir yandan kirleniyor olması. Tüm gücüyle tozları çekmeye çalışan standart süpürgeler, diğer yandan topladıkları tozları siz fark etmeden sızdırıyor, yani geri bırakıyor. Dyson ise bu noktada gelişmiş filtreme teknolojileriyle dikkat çekiyor. Dyson V15 Detect, dışarı daha temiz hava verebilmek için 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,99’unu hapsediyor. Dyson siklon teknolojisi, zeminlerden ve yüzeylerden toz ve kiri ayırmada etkili ve bu sayede tüm makinenin sızdırmazlığı, tozun evlerinize geri bırakılmadığı anlamını taşıyor.

UZUN BATARYA ÖMRÜ

Dyson V15 Detect, 3 farklı güç modu kullanıyor. Eğer kapsamlı bir temizliğe başlıyorsanız, bataryanın size daha uzun süreler eşlik etmesi için Eco mod işinizi görüyor. Boost ise daha hızlı ve yoğun temizlik gerektiğinde imdadınıza koşuyor.

Kablosuz süpürge olmasından dolayı evin dört bir yanını temizlerken ürünün sizi yarı yolda bırakacağını düşünmeyin. Bu noktada ortalama 60 dakika süresince V15 Detect’i aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Ancak şu noktayı da hatırlatmakta fayda var: Motorsuz bir başlık kullanırken Eco modda bu sürelere ulaşabiliyorsunuz. Gerçek çalışma süresi; güç modu, zemin türü ve/veya kullanılan başlıklara göre değiştiğini unutmayın.

Ayrıca tak-çıkar batarya çözümü sunulduğundan, yedek bir batarya almanız halinde mevcut batarya bittiğinde yedeğini kolayca takarak temizliğinize devam edebilirsiniz.

BAKIMI NASIL YAPILIYOR?

Ürünün bakımı da oldukça kolay. Filtre ve Fluffy başlık yıkanarak ve hazne ve başlıklar silinerek kolayca temizlenebiliyor. Ürünün performansının korunması için belli aralıklarla bu temizliği yapmayı ihmal etmeyin.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Bir süredir deneyimleme şansı bulduğumuz Dyson V15 Detect ile birlikte V12 Detect Slim modeli de 15 Eylül tarihinden itibaren (yani bugünden itibaren) Dyson.com.tr, İstanbul İstinyePark ve Akasya AVM’de yer alan Dyson Demo Store’lar ve seçili doğrudan satış noktalarında satışa sunuluyor.

PEKİ YA FİYATLAR?

Ürünlerin fiyatları ise şöyle:

Dyson Detect V15 Absolute kablosuz süpürge: 6.999 TL

Dyson V12 Detect Slim Absolute kablosuz süpürge: 5.999 TL

















