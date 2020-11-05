Dynabook ürünleri Türkiye'de satışa çıkıyor

Dynabook Europe GmbH, iş dünyasına yönelik geliştirilen Portégé ürün ailesinin iki yeni modelini duyurdu. 11. Nesil Intel Core işlemcilerden gücünü alan Portégé X30L-J ve Portégé X40-J, yaklaşık 900 gram ağırlığında.

İnce tasarımıyla dikkat çeken bu iki yeni model, Intel'in yeni 28 Watt i3, i5 ve i7 işlemcilerini içeriyor. 32 GB DDR4 3200 MHz çift kanallı belleğe sahip olan her iki model, PCIe SSD depolama (1 TB'ye kadar) seçeneği sunuyor. Geleneksel olarak ayrı ekran kartlarıyla ilişkilendirilen performans ve görsel düzeylerine ulaşmak için her iki model de yeni Intel Iris Xe GPU ile birlikte geliyor.

Portégé X30L-J ve Portégé X40-J, dört tarafında ince çerçevesi, kasası ve menteşeleriyle öne çıkıyor. Her iki modelin de dokunmatik FHD InCell ekran ve Privacy filtresi dahil olmak üzere farklı ekran seçenekleri bulunuyor. X30L-J'nin ek olarak 470 NIT parlaklığa ve düşük güç tüketimine sahip parlak 13,3 inç Sharp IGZO FHD mat ekran seçeneği bulunuyor. 180 derecelik açıya sahip menteşelerle donatılan her iki model masa üzerinde düz bir şekilde açılabiliyor.



15 saate (X30L-J) ve 14 saate (X40-J) kadar pil ömrüne sahip olan cihazlar, hızlı şarj işlevi sahip ve 30 dakikada %40 şarj sağlıyor.

Her ikisinde de yeni Thunderbolt 4 destekli iki adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Tek seferde cihazlarını şarj edebiliyor, dosya aktarabiliyor ve bağlanabiliyor. Ayrıca tam boyutlu HDMI bağlantı noktası, iki USB 3.1 Type-A bağlantı noktası, 3.5 mm ses jak girişi ve taşınabilir depolama ihtiyaçları için mikro SD kart yuvası bulunuyor. X30L-J üzerinde daha fazla bağlantı seçeneği için RJ45 Ethernet girişi bulunuyor. Her iki modelde kablosuz bağlantı için en son Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1 modülü bulunuyor. X30L-J, 2021 yılından itibaren isteğe bağlı LTE seçeneği de sunacak.

Portégé X30L-J ve X40-J, 2020 Kasım ayı içinde satışa sunulacak.



