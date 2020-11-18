Dynabook, Satellite Pro serisini genişletti

Satellite Pro C40-H ve C50-H’nin, 10. Nesil Intel Core işlemci, 16 GB'ye kadar DDR4 RAM ve 512 GB'ye kadar yüksek hızlı SSD depolama seçenekleri bulunuyor.

Cihaz 1,55 kg ağırlığı ve 18,9 mm kompakt form faktörüyle kolayca taşınabiliyor. 10 saate kadar kullanım sağlayan pil ömrü, Satellite Pro C40-H'yi hareket halindeki profesyoneller ve öğrenciler için tasarlandı. Dar bir çerçeve içerisindeki 14 inç LCD HD veya FHD ekranına sahip olan Satellite Pro C40-H ile birlikte 15 inçlik kardeşi ise 9,5 saate varan pil ömrü ve 250 NIT FHD ekran seçeneğiyle dikkat çekiyor.



Her iki cihaz geniş klavye ve Precision Touchpad destekli ClickPad özelliğiyle gün boyu yazım ve kullanım rahatlığı sağlıyor. C50'nin ayrıca sayısal tuş takımı da bulunuyor. Yine her iki cihazın isteğe bağlı parmak izi okuyucu özellikli SecurePad seçeneği bulunuyor.

C40-H ve C50-H, kullanıcıların istedikleri yerden çalışabilmeleri ya da eğitim alabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri bağlantı noktaları ve seçeneklerini sunacak şekilde üretildi. USB Type-C bağlantı noktası şarj, bağlantı, görüntü ve veri transferi işlevleri sağlarken, iki ilave USB 3.0, tam boyutlu HDMI ve Gigabit-LAN bağlantı noktası daha fazla çevresel bağlantı seçeneği sunuyor. Bunlara ek olarak mikro SD kart yuvası taşınabilir depolama ihtiyaçlarını karşılıyor. Her iki model de 802.11 AC ve Bluetooth kablosuz bağlantı seçenekleriyle donatıldı.

C40-H ve C50-H, HD Web Kamera, stereo hoparlörler ve dahili Cortana özellikli mikrofon ile donatıldı. Kullanıcılar ayrıca diledikleri takdirde kulaklıklarını Bluetooth üzerinde veya mikrofon/kulaklık ortak çıkışından bağlayabiliyor.

Her geçen gün daha da karmaşıklaşan siber saldırılara karşı savunma, artık her işletme için süregelen bir zorunluluk haline geldi. Bu saldırılarla mücadelede gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip güvenli ve yönetilebilir cihazlar büyük önem taşıyor. Firmware tabanlı Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ile donatılan C40-H ve C50-H, değiştirilme riskini ortadan kaldırmak için bilgileri cihaz üzerinde şifreliyor. Ek olarak, kullanıcı ve yönetici parolası yetenekleri, istenmeyen erişimleri engellerken isteğe bağlı Kensington kilit yuvası fiziksel hırsızlıklara karşı koruma sağlıyor.



