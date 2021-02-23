Dynabook Portege X30W-J incelemesi

Kullandığım ilk dizüstü bilgisayarı bir Toshiba’ydı ve uzun yıllar o bilgisayarı kullandım. Eğitim hayatım o bilgisayarla geçti diyebilirim. Şimdi ise Sharp çatısı altında Dynabook, Toshiba’nın mobil bilgi işlemde 30 yılı aşkın yenilikçi mirasını temsil ediyor.

Türkiye pazarına girdiğini öğrendiğim gün gerçekten de sevindim. Dynabook ile birlikte alanında bu denli deneyimli olan bir markayı Türkiye’de görmek çok güzel. Şu an elimde bu markaya ait 13 inç ekran büyüklüğüne sahip dönüştürülebilir yapıdaki yeni nesil bir dizüstü bilgisayar var.

Ürünü kutusundan çıkardığımda ilk dikkatimi çeken nokta hafifliğiydi. Çok ama çok hafif gerçekten. Hatta dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarı da diyebiliriz. Ağırlığı 1 kilogram bile değil. Sadece 989 gram…

Bu ürünün en önemli özelliği sadece hafif olması değil, aynı zamanda ekranı 360 derece açıyla değişebiliyor ve ikisi bir arada bilgisayar kullanıyorsunuz. Yani isterseniz bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabilirken, tablet olarak da cihazı kullanabiliyor olmanız müthiş.

Intel’in 11. Nesil işlemcisinden güç alan (10 nm dört çekirdekli Intel Core i5 ve i7) Dynabook Portege X30W-J, daha yüksek verimlilik için 4266 MHz 32 GB'ye kadar çift kanallı LPDDR4x bellekle geliyor.

Birçok uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Eğitim için mi dizüstü bilgisayar alacaksanız? Bu ürün doğru seçim. Yok işiniz için arıyorsanız da bu bilgisayarla çok rahat edersiniz. Hem rahatça her yere taşıyabilirsiniz, hem de sadece dizüstü bilgisayarı olarak kullanmak yerine tablet gibi de ekranı kullanma şansını yakalarsınız.



Bu rahatlığı gerçekten seviyorum. Standart bir dizüstü bilgisayarından çok daha fazlasını sunan ürün, batarya performansıyla da hayli başarılı. 16 saate kadar batarya ömründen söz ediyoruz. Yani bir gün boyunca prizden uzak kalabileceğinizi düşünün. İşte bu ürün, bu özgürlüğü size sunuyor.

Cihaz aynı zamanda hızlı şarj oluyor ve sadece 30 dakika şarj ettiğinizde bataryanızın doluluğu yüzde 0’den yüzde 40’a geliyor ve 4 saatlik batarya ömrü elde ediyorsunuz.

Bu bilgisayarı alıyorsanız yeni nesil bağlantı teknolojilerine de sahip oluyorsunuz. Bluetooth 5.1 desteğine sahip olan cihaz, internete çok daha hızlı bağlantılmasını sağlayan Wi-Fi 6 desteğini de arkasına almış. Yeni nesil ağ standardını desteklemesi çok önemli. Madem bir bilgisayar alıyorsunuz, geleceğin teknolojilerini de desteklemesine dikkat etmelisiniz.



Unutmadan… Hareket halinde bağlanabilirlik için cihazın isteğe bağlı LTE seçenekleri de bulunuyor.

Bağlantı yuvası bakımından da zengin bir cihaz var elimizde. Bir HDMI, hızlı şarj ve çevre birimlerinin hızlıca bağlanması için Thunderbolt 4 destekli iki USB Type-C girişi bulunuyor. Cihazda aynı zamanda microSD kart desteği de bulunuyor.

Az önce söylemiştik, bu bilgisayar hem iş hem eğitim hem de eğlence için ideal bir ürün. Üzerinde yer alan 8 MP kamerasıyla gayet net görüntülerle görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Ayrıca harmon/kardon hoparlörleriyle yüksek ses kalitesi sağlarken de gürültü önleyici çift mikrofonuyla gerçekten müthiş bir deneyim sunuyor.



360 derece dönebilen yapısını çok sevdim, magnezyum alaşımı kasasıyla öne çıkıyor ve oldukça dayanıklı bir ürün. Airflow soğutma sistemi ve yeniden tasarlanan plastik ayakları da ürünün serin ve haliyle stabil çalışmasını sağlıyor. Cihaz, 460 nit ekran parlaklık seviyesi sunuyor ve dış ortamda ekrandakileri rahatça görebiliyorsunuz.

X30W-J'in sadece dış kısmı değil aynı zamanda iç kısmı da çok dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Cihaz, Microsoft'un Secured-core PC ve bir dizi işletme düzeyi güvenlik gerekliliklerini de karşılıyor. Cihaz, verilerin giderek daha sofistike bir hale gelen siber saldırganlardan korunabilmesi için Dynabook'un özel BIOS'u, şifreleme, parmak izi ve yüz tanıma gibi güvenlik özelliklerini bir araya getiriyor. Tüm bunlar, web kamera kapağı ve güvenlik kilidi yuvası ile destekleniyor.

Sonuç itibariyle Dynabook’un bu 13 inç’lik dönüştürülebilir bilgisayarı, pek çok açıdan beni tatmin etti diyebilirim. Şu sıra bilgisayar almayı planlıyorsanız Dynabook Portege X30W-J size fazlasıyla yeter.







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