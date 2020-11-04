Dynabook bilgisayarlar Türkiye pazarına girdi

Dynabook Europe, Türkiye'de kurumsal PC pazarına girdiğini duyurdu. Sharp Corporation, 2018’de Toshiba Client Solutions'ı satın aldığında bu birimi Dynabook olarak yeni bir markaya dönüştürdü. Toshiba'nın 35 yılı aşkın dizüstü bilgisayar mirası üzerine inşa edilen Dynabook, dünya genelindeki markalaşma ve genişleme sürecine devam ediyor. Şirket, EMEA bölgesindeki mevcut büyüme stratejisinin en son adımı olarak Türkiye'de kurumsal PC pazarına giriş yapıyor.



Türkiye'de bilgisayar çözümleri pazarına girmekten büyük bir heyecan duyduklarını belirten Dynabook Europe Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel, “Türkiye'deki KOBİ ekosistemi büyüme yetenekleri ve iş gereksinimleri ile önemli bir pazar. 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'deki BT teknoloji ürünleri satışlarında yüzde 12’lik bir artış gerçekleştiğini görüyoruz. Günlük mevcut ekonomi süreçleri dijitalleşmeyi, mobiliteyi ve her zaman etkileşimde olmayı, işletmeler için temel rekabet avantajı haline getiriyor. Bu gerçeklik de kurumsal BT sektöründe yeni bir vizyonu gerektiriyor” dedi.

Dynabook ile distribütörlük anlaşması imzalayan Aktepe Bilişim Satış Direktörü Gökmen Aktepe, şu sözleri kaydetti:



"Canalys’e göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde son on yılın rekoru kırıldı. CONTEXT verilerine göre de Türkiye'deki dizüstü PC satışları, 2020 yılının ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 arttı. İş dünyası ve kamu sektörü, "yeni normale" yönelik özel gereksinimleri karşılayan, özel olarak tasarlanmış tekliflere ihtiyaç duyuyor.” dedi.



