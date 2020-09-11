Düzce'nin Roket Takımı'ndan Teknofest'te büyük başarı

516 takımın başvuru yaptığı, 74’ü üniversite, 7’si lise 1’i vakıf okulu olan toplam 82 takım, proje raporlarını ve roketlerini hazırlayarak finallere katılmaya hak kazandı. Aksaray Hisar Roketsan Atış Test Merkezi’nde yapılan finallere katılan Roket Takımı, kendi kategorisinde montaj aşamasında 4 yeşil etiketi alarak roketlerini rampaya yerleştirme başarısını sağlayan 16 takım arasına girdi. Roketini başarıyla ateşleyen ve kurtarmayı gerçekleştiren Roket Takımı, hakem değerlendirme sonuçlarını bekliyor.



Uzun bir süreç sonunda pes etmeyip hedeflerine ulaşan Takımın Danışmanı Doç. Dr. Murat Genç, Roketsan canlı yayın ekibine verdiği röportajında, “Düzce’nin iki değerli kurumu olan Düzce Üniversitesi ve Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaklığında kurulan takım, uzun süreli bir çalışma gerçekleştirerek buralara kadar başarı ile gelmiştir. Bu ortaklık birçok alanda ve farklı kategorilerde çalışmalarına devam etmektedir. Üniversitemizi paydaşlarıyla ve Düzce halkıyla birleştirmeyi hedef alan ekibimiz, özverili olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalarımızı destekleyenlere teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Takım kaptanı Devrim Ertuğrul ise özellikle takıma her zaman destek olan Düzce halkına ve esnafına teşekkür ederek başarmanın haklı gururunu taşıdıklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi Yönetimi de, Roket Takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.



Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Genç’in danışmanı olduğu, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi ve aynı zamanda Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilgisi Öğretmeni Devrim Ertuğrul’un takım kaptanı olduğu Roket Takımı; Teknoloji Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Aydemir, Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Emre Eselioğlu, Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Veysel Karani Kırık ile Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencileri Taha Vedat Özgen, Furkan Uyar, Muhammed Zengin ve Emirhan Seyhan’dan oluşuyor. Roket Takımı, özverili bir çalışmayla roketlerini tasarlayıp finallere kalmayı başardı.



