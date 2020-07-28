Duygu Köseoğlu kimdir ve şiddet mi görüyor?
Yayınladığı Twitch videoları ile tanınan Duygu Köseoğlu, sosyal medyada, şiddet gördüğü iddiaları ile gündemde yer alıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uzun süredir küs olduğu babası ile barıştığı da anlaşılan Duygu Köseoğlu, şiddet gördüğü iddiaları hakkında avukatının gerekli açıklamayı yapacağını belirtti. Peki, Duygu Köseoğlu kimdir ve şiddet mi görüyor? İşte, o detaylar
Sosyal medyada takipçileri tarafından paylaşılan #Duyguiçinadaletistiyoruz ve #Kadınaşiddetehayır hashtagi ile gündemde yer alan Duygu Köseoğlu, eşi olduğu öne sürülen kişi tarafından tehdit edildiği iddiası nedeniyle pek çok kişinin desteğini aldı.
Boşanmış bir anne-babanın çocuğu olan Duygu Köseoğlu, 1994 yılında dünyaya geldi. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şimdi de bilgisayar oynayarak Youtube da ve Twitch platformlarında yayınlar yapmaktadır.
Duygu Köseoğlu'nun avukatı ise konu hakkında henüz herhangi bir paylaşım yapmadı.
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