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A.A.
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:08,Son Güncelleme:

Düşük maliyetli ventilasyon cihazı geliştirildi

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Düşük maliyetli ventilasyon cihazı geliştirildi
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OSTİM Teknik Üniversitesince, açık kaynak kodlu, düşük maliyetli ve geliştirilmeye uygun ventilasyon cihazı geliştirildi.

OSTİM Teknik Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, Kovid-19'un tedavisinde kullanılan ekipmanların kritik olduğunu, bu kapsamda akademik kadrolarıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu dönemde yerli ve milli cihazların başat rol üstlendiği belirten Yülek, daha önce akülü tekerlekli sandalyelerde kullanılan engelsiz şarj cihazı üretimini gerçekleştirip kullanıma sunduklarını, son olarak da ventilasyon cihazı üzerine çalıştıklarını ve sonuca ulaştıklarını bildirdi. 

Yülek, Kovid-19'a yakalanan hastaların yüzde 15 ila 20'sinde ağır solunum desteği için ventilasyon cihazı kullanılması gerektiğini ve salgın sürecinde hastanelerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin başında ventilasyon cihazlarının geldiğini aktararak OSTİMTECH Proto Tasarım ve Hızlı Prototipleme Merkezinde, OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Cem Çatalbaş liderliğindeki ekibin açık kaynak kodlu, düşük maliyetli ve geliştirilmeye uygun ventilasyon cihazı ürettiğine işaret etti.

Cihazla ilgili bilgi veren Yülek, şunları kaydetti:

"Ventilatör cihazımızın şu aşamada klinik testleri gerçekleştirilmektedir ve bu konudaki uzmanlar ile yapılan diyaloglar ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda ürünümüz her geçen gün daha da geliştirilmektedir. Kısa sürede çok yüksek sayılarda üretime uygun şekilde gerçekleştirilen bu proje ile ülkemizdeki ve dünyadaki Kovid-19 salgınının etkilerine paralel olarak ilerleyen süreçlerde seri üretime geçilmesi hedeflenmektedir. Şu aşamada ürüne ait klinik testler ve bu test sonuçlarına bağlı olarak iyileştirmeler devam etmektedir."

Prof. Dr. Yülek, üretilen prototiple üretim süreçlerinin kısaldığına ve hastaların ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde karşılanacağına dikkati çekerek "Yaklaşık 4 saat kablosuz kullanım ömrüne sahip olan, çeşitli geliştirmeler ile 12 saate kadar çıkartılabilen kablosuz kullanım süresine sahip bu cihaz ile Kovid-19 gibi hastalıklar sonrasında da duyulan ve duyulabilecek ihtiyaçları karşılamak hedeflenmektedir. Ürettiğimiz prototipi daha da geliştirerek ilerleyen aşamalarda çok sayıda ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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