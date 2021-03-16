Dünyayı ısıtmadan ofiste çalışmak mümkün

Epson, ‘Isısız Teknoloji’ye sahip mürekkep püskürtmeli yazıcılarıyla kullanıcıların maliyetlerini düşürürken çevreyi de koruyor. Şirketin Isısız Teknolojisi’ne sahip mürekkep püskürtmeli yazıcıları, her geçen gün ev kullanıcılarının yanı sıra ofis ve KOBİ’ler tarafından da daha fazla tercih ediliyor.

Sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, kurumsal mürekkep püskürtmeli yazıcılar mürekkep püskürtmeli baskı kafası teknolojisi lazer teknolojisinden daha az ısı gerektirdiğinden benzer lazer yazıcılara kıyasla daha az güç kullanıyor ve daha az karbondioksit üretiyor. Ayrıca, mürekkep püskürtücüleri toner tozu yaymadığından daha temiz bir hava ve çevre anlamına geliyor. Epson, 2020 yılında ofis tipi mürekkep püskürtmeli yazıcılarla birlikte güç tüketimini yaklaşık 50,9 milyon kWh azalttı. Böylece yılda 816 bin ağacın temizleyeceği kadar yani 17,7 bin tonluk karbondioksit salınımına engel oldu. Epson, ısısız teknolojiyle EMEA bölgesinde yılda 5,9 milyon Euro’luk enerji tasarrufu sağlıyor.



Isısız Teknoloji’nin farkı ne?

Termal mürekkep püskürtme teknolojisi, mürekkebi baskı kafasından püskürtmek üzere ısıtmak için elektrik akımı uyguluyor. Termal mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcıların aksine, Epson Isısız Teknoloji ise mürekkep püskürtme işlemi için ısınma gerektirmiyor. Bunun yerine mürekkebi baskı kafasından çıkarmak için geriye ve ileriye doğru bükülen Piezo elemanına basınç uygulanıyor. Epson’un Isısız Teknolojisi sayesinde yazıcı, açıldığında veya uyandırıldığında kullanıma hazırlanmak için ısıya ihtiyaç duymuyor. Yani bu teknoloji, yazdırma işlemi için fuser birimini önceden ısıtması gereken lazer yazıcıların aksine hemen yazdırmaya başlıyor. Yüksek baskı yoğunluğuna sahip belgelerde bile sabit yüksek hızda yazdırma garanti ediliyor.

Az parça az sorun demek

Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar daha düşük arıza oranı, sayfa başı düşük maliyeti ve sürdürülebilirlik avantajları bakımından lazer yazıcılara göre ciddi fark yaratıyor. Daha az hareketli parça açısından, mürekkep tabanlı yazıcı teknolojisi sadece birkaç ana bileşeni içeriyor; mürekkep, baskı kafası ve basınçlı hava kurutucu. Bu tamamen mekanik parçalar daha az arıza, daha düşük servis maliyeti ve daha düşük bakım maliyeti demek.

Maliyeti yarıya indiriyor

Sayfa başına maliyet açısından, ticari mürekkep püskürtmeli yazıcılar, piyasada benzer fiyatlı lazer yazıcılara kıyasla yüzde 50'ye kadar daha düşük bir sayfa başı maliyet sunuyor. Başka bir deyişle, Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılar, sarf malzemelerinin maliyetini yarı yarıya azaltabilen orijinal Epson mürekkep şişeleriyle çalışıyor. Epson, haftada binlerce sayfa basan bir organizasyon için bu tasarrufun büyük boyutlara ulaşacağını belirtiyor.