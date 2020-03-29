Dünyaya meteor çarpacak mı? Göktaşı dünyaya çarpacak iddiaları doğru mu? NASA yanıtladı

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) dünyayı tehdit eden meteor hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi. Buna göre, saniyede 8,7 km, saatte 31 bin 320 km hızla yol alan meteorun dünyaya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleştirecek. Dünyaya meteor çarpacak mı? sorusunun yanıtını paylaşan NASA, konuyla ilgili ayrıntıları verdi. İşte, detaylar.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) dünyayı tehdit eden meteor hakkında bazı detaylar verdi. Meteorun dünyaya çok yakın bir seyir içerisinde olduğunu duyuran NASA, nisan ayında meteorun daha da yakın bir seyir içerisinde olacağını ifade etti.

29 NİSAN'DA GERÇEKLEŞECEK

NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen meteorun 4,1 km genişliğinde olduğu kaydedildi.

NASA bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodunu verdi.

Bu büyüklükteki bir cismin dünyaya çarpması halinde dünya üzerinde insan yaşamının devam etmesinin mümkün olmadığını açıklayan bilim insanları, 1 km genişliğindeki bir meteorun bile küresel düzeyde insanlığın sonunu getirebileceğini ifade ediyor.

Saniyede 8,7 km, saatte 31 bin 320 km hızla yol alan meteorun dünyaya en yakın geçişi 29 Nisan'da gerçekleştirecek.

1998 OR2 ilk kez 1987 yılında Güneş'in etrafında dönerken görüldü ve yörüngesi NASA tarafından kaydedildi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre 1998 OR2 dünyaya 0.04205 astronomik birim yakınlığında geçecek. 1 astronomik birim Dünya ile Güneş arasındaki 150 milyon km'lik mesafeye tekamül ediyor. Dolayısı ile meteor 6,29 milyon km yakınımızdan geçecek.

Bir başka deyişle meteor Dünya'ya Ay'dan 16 kez daha uzak bir mesafede olacak.

Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu meteor bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti.

65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren meteor ise 10 km genişliğindeydi.