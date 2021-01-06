Dünya'ya göktaşı çarpacak mı? Nostradamus'un 2021 kehanetleri akıllara geldi...

2021'de dünyaya büyük bir göktaşının çarpacağı iddiası NASA ve bilim insanlarını harekete geçirdi. 16. yüzyılda yaşamış olan Nostradamus'un kehanetlerinden olan göktaşının dünyaya çarpacağı öne sürülürken, 270 metre çapında olduğu düşünülen 2016 C0247 adlı asteroid dünyaya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçeceği tahmin ediliyor. Ancak NASA'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

DÜNYA'YA GÖKTAŞI ÇARPACAĞI İDDİASI

270 metre çapında olan ve 'oldukça büyük ve tehlikeli olduğu değerlendirilen bir asteroid bilim insanlarını harekete geçirdi. Pazartesi günü, 32 metrelik asteroit 2021 AB ve 11 metrelik 2012 BT1, sırasıyla 842.000km ve 5,2 milyon kilometre mesafeden geçecek. Çarşamba günü ise 2021 AC adlı 62 metrelik asteroid 3,5 milyon kilometre kadar yakınlaşacak.

Ardından bilim insanlarını harekete geçiren 270 metre çapında olduğu düşünülen 2016 C0247 adlı asteroid dünyaya 7,4 milyon kilometre mesafeden geçecek.

Bunu 7,4 milyon kilometre mesafeden dünyayı zararsız bir şekilde geçecek olan 32 metrelik 2018 KP1 takip edecek.

Bu uzay kayalarının hiçbiri dünya için herhangi bir doğrudan risk oluşturmazken, bilim insanlarını harekete geçirdi, bilim insanları erken tespit sistemlerini iyileştirmek için sürekli olarak çalışıyor.

NOSTRADAMUS'UN 2021 KEHANETLERİ

14 Aralık 1503 doğumlu, dünyaca ünlü Fransız doktor, eczacı ve astrolog Nostradamus, 3797 yılına kadar (tahminine göre dünyanın sonu) 6,338 kehanet yayınladı ve bunların birçoğu görünüşe göre doğru çıktı.

Nostradamus’un, ilk olarak 1555'te yayınlanan 'Les Propheties' adlı kitabında, Adolf Hitler'in yükselişi, II.Dünya Savaşı, 11 Eylül Saldırısı, Fransız Devrimi ve atom bombası gibi büyük dünya olaylarını tahmin ettiği iddia ediliyor.

Nostradamus 2021 ile ilgili ‘Gökyüzünde ateş ve uzun bir kıvılcım izi görülür.’ sözlerini kullanmıştı.

Birçoğu bunun depremleri ve diğer doğal afetleri tetikleyecek bir asteroit veya kuyruklu yıldız çarpışmasına üstü kapalı bir referans olduğuna inanıyor.

NOSTRADAMUS KİMDİR?

Doktor, yazar, tercüman, astrolojik danışman gibi farklı kimlikleri olan ancak kahin olarak ün kazanan Michel de Nostredame, 1503 yılında dünyaya geldi. Nostredame soyadının Yahudi olan dedesinden geldiği ileri sürülür. İlâç ve Tıp konusundaki ilk eğitimini, 1529'da kaydolduğu Montpellier Fakültesi'nde aldı. 1531’de soylu bir ailenin kızıyla evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu olmuşsa da, eşi ve çocukları 1534’teki salgın sırasında öldüler. Agen'de tanıdığı Rönesans entelektüeli denilebilecek Julius Sezar Skaliger adlı İtalyandan Okültizm hakkında bir hayli bilgi aldı.

1547’de ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten altı çocuğu oldu. Anne Ponsard adlı ikinci eşiyle oturduğu ev günümüzde Nostradamus Müzesi olarak bilinir. 1546-47 yıllarında başgösteren veba salgınları sırasında hazırladığı özel tedavi yöntemleri ve ilaçlarla ün yaptı. 1547 ile 1549 arasında yaptığı İtalya yolculuklarında, Milano’da bir simyacı ile tanıştı. Bu simyacıdan öğrendikleriyle 1552’de ilk kitabını ilaçlar üzerine yayımladı. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı.

Kehanetlerini bir kitapta toplamaya karar vererek 1555’te Salon-de-Provence’e yerleşti. Toplam on adet olan ünlü ‘yüzlük’lerinin ilk kitabını 1555’te Lyon’da yayımladı. Bu kitapların her biri yüzer dörtlükten oluştuğu için « yüzlükler » adıyla tanınırlar. 1558’de kitabını daha da genişletti ve krala ithaf etti.1560’da saray hekimliğine atandı.

Ünü giderek yayılan Nostradamus, Catherine de Médicis’nin astrologlarından biri haline geldi. 1564’te Catherine de Médicis onu saraya daimi kalmak üzere çağırdı ve kral IX. Charles’ın hekimi ve danışmanı olarak ilan etti. 1581’de kehanetlerinden dolayı Kilise tarafından aforoz edildi.