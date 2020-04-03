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Teknoloji
Haber Giriş: 03.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:/

Dünyaya Çoklu Bulut teknolojisi canlı dijital etkinlikle anlatılacak

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Dünyaya Çoklu Bulut teknolojisi canlı dijital etkinlikle anlatılacak
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Kurumsal bulut bilişim sektörünün liderlerinden Nutanix, hibrit bulut, hiperbütünleşik altyapı, veri yönetimi ve son kullanıcı işlemleri gibi veri merkezi ve kurumsal bulut alanlarındaki teknolojileri ve en son eğilimleri tartışmak ve analiz etmek için 7 Nisan saat 10.00’da Nutanix Now adlı canlı bir dijital etkinlik düzenliyor.

“Bulutu İçeri Taşımak” ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte eski altyapıların maliyetinden ve karmaşıklığından kurtulma yolları, BT uygulamalarını şeffaf bir şekilde çalıştırmak için istenen platformu seçme özgürlüğü ve işi büyütmek için en uygun bulutu seçme gibi konular ele alınacak. 

2 saat sürecek bu heyecan verici çevrim içi etkinlikte, eski altyapıların ortaya çıkardığı maliyet ve karmaşıklık sorunlarının nasıl kolayca çözülebileceği gösterilecek. Başarıya ulaştıracak bir hibrit bulut stratejisi için gereken temel beceriler, çalışanlar ile müşterilere ideal deneyimler sunmak için yapay zeka tabanlı yaşam döngüsü yönetiminin ve makine öğreniminin kullanım yolları konuşulacak. 

Bu sanal etkinlikte Türkiye’den yöneticilerin fikirlerini paylaşacağı konuşmalara ek olarak Nutanix’in uluslararası yöneticileri de yer alacak. Açılış konuşmasını Nutanix Kurucusu ve CEO’su Dheeraj Pandey’in yapacağı etkinlikte, Ticari İşlerden Sorumlu Yönetici Tarkan Maner, Nutanix’in çoklu bulut vizyonunu anlatacak. Etkinlik, Ürün ve Çözüm Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Monica Kumar’ın verinin geleceğiyle ilgili konuşması ve Nutanix’in CIO’su Wendy Pfeiffer’in CIO’ların gözünden COVID-19 ve değişen BT ihtiyaçları ile ilgili konuşmasıyla devam edecek.

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