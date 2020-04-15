Dünyanın tartıştığı isim Bill Gates'ten yeni açıklama: Hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var

"Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum" diyerek WHO'ya mali desteği geçici olarak kestiğini açıklayan Trump'a, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden tepkiler yükseliyor.

Bill Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyada bir sağlık krizi yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'ne kaynak akışını kesmek, tam da görüldüğü gibi tehlikelidir. Onların görevi Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmaktır ve onların bu görevini durdurursanız, yerine geçecek başka bir organizasyon yoktur. Dünyanın WHO'ya şimdi, hiç olmadığı kadar ihtiyacı var."

Gates daha önce, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın, yürütülmekte olan sekiz potansiyel Covid-19 aşısı geliştirme çalışmasını desteklediğini doğrulamış, dünya hükületlerine, bu çalışmalara ek olarak 2 milyar dolarlık daha kaynak aktarmaları çağrısı yapmıştı.

"2021 YILI SONBAHARINA DEK SÜRER"

2015 yılında yaptığı bir açıklamada Önümüzdeki 10 yılda eğer bir şey 10 milyondan fazla insanın hayatına son verirse bu bir savaştan çok, yüksek derecede hızlı yayılan bir virüs olur." diyen Gates, geçtiğimiz günlerde ise Corona Virüsü aşısının geliştirilip kullanıma sunulmasının en az 1 yıl süreceğini belirtmiş ve hayatın normale dönmesinin 2021 yılı sonbaharını bulabileceğini kaydetmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için Corona Virüsü salgınını başlatmış olabileceğini iddia etmişti.