SAHA İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğiyle çevrim içi düzenlenen "Savunma Sanayiinde Yerli ve Milli Üretim" temalı "3. Savunma Sanayii Buluşmaları" etkinliği kapsamında "Bir Yerlileşme Örneği Olarak Savunma Sanayii" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Türkiye'de savunma sanayisinde ciddi bir dinamizm olduğunu belirterek, son 15 yılda bu alanda yürütülen sürdürülebilir ve kararlı çalışmalar sayesinde ülke içinde ve yurt dışında başarılı sonuçlar alındığını söyledi.

Bayraktar, "Türkiye, harp doktrinlerini değiştirecek seviyede teknolojiye sahip ülke konumuna geldiyse, savunma, havacılık ve uzay odaklı SAHA İstanbul, 580'i aşkın üyesiyle belirli iş birlikleri ve koordinasyonlar geliştirebiliyorsa, ikinci yılında dünyanın en büyük havacılık ve uzay organizasyonu TEKNOFEST gerçekleştirilebiliyorsa bunların hepsi savunma sanayisindeki kararlı duruşun ve iradenin bir yansıması." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde ambargoya maruz kalan Türkiye'nin sonrasında yaptığı atılımları anımsatan Bayraktar, son dönemde savunma sanayisinde ürün geliştirmeye yönelik sadece devlet veya vakıf şirketlerinin değil, özel sektör tarafının da çok ciddi çalışmaları olduğunu anlattı.

SAHA İstanbul'un kuruluş süreciyle ilgili bilgi veren Bayraktar, özel sektör dinamizmini savunma sanayisiyle buluşturmak, daha etkin ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek amacıyla faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Avrupa'nın en büyük ikinci kümesi olduklarını ve bünyelerinde 27 ilden üye bulunduğunu bildiren Bayraktar, katma değeri artırmak için 13 üniversite ile birlikte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

"Dünyanın ilk sanal savunma sanayi fuarını düzenliyoruz"

Haluk Bayraktar, daha çok göz önünde olan platform projelerinin dışında, savunma sanayisindeki temel malzemelerin üretimi konusunda da önemli faaliyetler yürüttüklerini, bu kapsamda hayata geçirdikleri komiteler olduğunu anlattı.

Kasım 2020'de hayata geçirdikleri dünyanın ilk sanal fuarı SAHA EXPO'nun devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, etkinlikte yer alan 304 firmanın 536 adet üç boyutlu ürününü fuarda sergilediğini bildirdi.

Bayraktar, bugüne kadar fuarı 60 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, nisana kadar sürecek etkinlikte 22 bin 649 görüşme gerçekleştirildiğini aktardı.

Online fuarlara devam etmek istediklerini ifade eden Bayraktar, "Savunma sanayi sektörü, doğrudan ve doğrudan olmayan şekilde ülkemizde ciddi anlamda motivasyon oluşmasını ve bu alanda ciddi anlamda teknolojik dönüşüm yaşanmasını sağladı." dedi.

Bayraktar, 45. ABD Başkanı Donald Trump'ın salgının ilk döneminde sık sık solunum cihazı üreteceklerini açıkladığını anımsatarak, böyle bir dönemde Türkiye'den Arçelik, ASELSAN ve Baykar'ın bir araya gelerek kısa sürede benzerlerinden çok daha kaliteli solunum cihazı ürettiğini söyledi.

Bu sinerjinin gelecek dönemde de sürmesini beklediğini ifade eden Bayraktar, savunma sanayisindeki Ar-Ge payının yüksekliğine işaret etti.

Bayraktar, salgının savunma sanayisini nasıl etkilediğine ilişkin bir soru üzerine, zaman zaman performans yüzde 50'ye kadar düşse de savunmanın diğer sektörlere göre yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl salgın nedeniyle savunma sanayi ihracatında kayıp yaşandığını ifade eden Bayraktar, önceki yıl yüzde 30 artış olduğunu, salgının sektörü olumsuz etkilese de teslimat ve üretim yoğunluğunun sürdüğünü kaydetti.