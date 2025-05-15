×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERTeknoloji Haberleri

Dünyanın ilk bilgisayar virüsü: ‘Creeper’ın ortaya çıkışı

Güncelleme Tarihi:

#Bilgisayar Virüsü#Creeper#Elk Cloner
Dünyanın ilk bilgisayar virüsü: ‘Creeper’ın ortaya çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 14:57

Bilgisayar virüsü fikri, bilgisayar ağları henüz ortada yokken ortaya çıktı. Alman matematikçi ve oyun teorisinin kurucusu John von Neumann, 1940'ların sonlarında bu kavramı teorik olarak ele aldı. Virüsü, kendi kendine kopyalayabilen bir varlık olarak tanımladı. Ancak böyle bir virüsün pratikte yaratılması için otuz yıl daha beklemek gerekecekti.

Haberin Devamı

ARPANET VE İLK VİRÜS: CREEPER

1969 yılında, internetin öncüsü olan deneysel bir bilgisayar ağı olan ARPANET kuruldu. Bu ağ, bilgisayarlar arasında özel bir telefon bağlantısına gerek kalmadan uzun mesafeli iletişim sağlamayı amaçlıyordu. Bunun için, verileri bölüp gönderme yöntemi olan paket anahtarlama kullanıldı. ARPANET'in ilk kullanıcıları çoğunlukla bilgisayar bilimcileriydi.

1971'de, birbirine bağlı teletype bilgisayar ekranlarında "Ben sürüngenim, yakalayabilirsen yakala!" şeklinde bir mesaj belirdi. Bu, kullanıcılar için büyük bir şaşkınlık yarattı. O zaman farkında olmasalar da, ilk bilgisayar virüsü kurbanları onlardı.

Gözden KaçmasınOpenAI GPT-4.1 ve GPT-4.1 Mini’yi kullanıma sunduOpenAI GPT-4.1 ve GPT-4.1 Mini’yi kullanıma sunduHaberi görüntüle

Bu gizemli mesajın kaynağı, bir hacker değil, Bold, Beranek ve Newman (şimdiki adıyla Raytheon BBN Technologies) firmasında çalışan araştırmacı Bob Thomas'tı. Thomas, Creeper adını verdiği deneysel bir program yaratmıştı. Creeper, bir solucandı; yani kendini kopyalayabilen ve diğer sistemlere yayılabilen bir tür bilgisayar virüsüydü. Hedefi, ARPANET'e bağlı Digital Equipment Corporation (DEC) bilgisayarlarıydı.

Haberin Devamı

Ancak Creeper, günümüzdeki kötü amaçlı yazılımlardan farklıydı. Tek yaptığı, ekranda esrarengiz bir mesaj göstermekti. Dosyalara zarar vermiyor, veri çalmıyor veya sistemleri çökertmiyordu. Thomas, bu programı bilimsel merakla ve kendini kopyalayan bir programın mümkün olduğunu göstermek amacıyla yaratmıştı. Programın adını da, o dönemin popüler çizgi dizisi "Scooby-Doo"daki ürkütücü bir karakter olan Creeper'dan esinlenerek seçmişti.

ELK CLONER: İLK KİŞİSEL BİLGİSAYAR VİRÜSÜ

Creeper, araştırmacılar dünyasıyla sınırlı kaldı, ancak onu takip eden virüsler çok daha yaygın hale geldi. Bunlardan biri olan Elk Cloner, "doğada" tespit edilen ilk kişisel bilgisayar virüsü oldu. 1982 yılında, 15 yaşındaki lise öğrencisi Richard Skrenta tarafından yazılan bu virüs, Apple II bilgisayarlara bulaşan bir önyükleme sektörü virüsüydü.

Gözden KaçmasınFBI’dan kritik uyarı: Bu 13 modemi hemen değiştirinFBI’dan kritik uyarı: Bu 13 modemi hemen değiştirin!Haberi görüntüle

Elk Cloner, o dönemin en gelişmiş depolama teknolojisi olan disketler aracılığıyla yayıldı ve ilk büyük bilgisayar virüsü salgınına dönüştü. Bilerek zararlı olmasa da, bazı disklere zarar verdi ve enfekte bilgisayarlarda her 50. açılışta şu şiiri görüntüleyerek kullanıcıları rahatsız etti:

Haberin Devamı

ELK CLONER:
Kişiliği Olan Program
Tüm disklerine bulaşacak,
Çiplerine sızacak,
Evet, bu CLONER!
Yapışacak sana bir tutkal gibi,
RAM'ini de değiştirecek,
CLONER'ı gönderin!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bilgisayar Virüsü#Creeper#Elk Cloner

BAKMADAN GEÇME!