Dünyanın ilk bilgisayar virüsü: ‘Creeper’ın ortaya çıkışı

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ARPANET VE İLK VİRÜS: CREEPER

1969 yılında, internetin öncüsü olan deneysel bir bilgisayar ağı olan ARPANET kuruldu. Bu ağ, bilgisayarlar arasında özel bir telefon bağlantısına gerek kalmadan uzun mesafeli iletişim sağlamayı amaçlıyordu. Bunun için, verileri bölüp gönderme yöntemi olan paket anahtarlama kullanıldı. ARPANET'in ilk kullanıcıları çoğunlukla bilgisayar bilimcileriydi.

1971'de, birbirine bağlı teletype bilgisayar ekranlarında "Ben sürüngenim, yakalayabilirsen yakala!" şeklinde bir mesaj belirdi. Bu, kullanıcılar için büyük bir şaşkınlık yarattı. O zaman farkında olmasalar da, ilk bilgisayar virüsü kurbanları onlardı.

Bu gizemli mesajın kaynağı, bir hacker değil, Bold, Beranek ve Newman (şimdiki adıyla Raytheon BBN Technologies) firmasında çalışan araştırmacı Bob Thomas'tı. Thomas, Creeper adını verdiği deneysel bir program yaratmıştı. Creeper, bir solucandı; yani kendini kopyalayabilen ve diğer sistemlere yayılabilen bir tür bilgisayar virüsüydü. Hedefi, ARPANET'e bağlı Digital Equipment Corporation (DEC) bilgisayarlarıydı.

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Ancak Creeper, günümüzdeki kötü amaçlı yazılımlardan farklıydı. Tek yaptığı, ekranda esrarengiz bir mesaj göstermekti. Dosyalara zarar vermiyor, veri çalmıyor veya sistemleri çökertmiyordu. Thomas, bu programı bilimsel merakla ve kendini kopyalayan bir programın mümkün olduğunu göstermek amacıyla yaratmıştı. Programın adını da, o dönemin popüler çizgi dizisi "Scooby-Doo"daki ürkütücü bir karakter olan Creeper'dan esinlenerek seçmişti.

ELK CLONER: İLK KİŞİSEL BİLGİSAYAR VİRÜSÜ

Creeper, araştırmacılar dünyasıyla sınırlı kaldı, ancak onu takip eden virüsler çok daha yaygın hale geldi. Bunlardan biri olan Elk Cloner, "doğada" tespit edilen ilk kişisel bilgisayar virüsü oldu. 1982 yılında, 15 yaşındaki lise öğrencisi Richard Skrenta tarafından yazılan bu virüs, Apple II bilgisayarlara bulaşan bir önyükleme sektörü virüsüydü.

Elk Cloner, o dönemin en gelişmiş depolama teknolojisi olan disketler aracılığıyla yayıldı ve ilk büyük bilgisayar virüsü salgınına dönüştü. Bilerek zararlı olmasa da, bazı disklere zarar verdi ve enfekte bilgisayarlarda her 50. açılışta şu şiiri görüntüleyerek kullanıcıları rahatsız etti:

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ELK CLONER:

Kişiliği Olan Program

Tüm disklerine bulaşacak,

Çiplerine sızacak,

Evet, bu CLONER!

Yapışacak sana bir tutkal gibi,

RAM'ini de değiştirecek,

CLONER'ı gönderin!