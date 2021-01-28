MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDünyanın en tehlikeli hacker ağı çökertildi
GeriTeknoloji Dünyanın en tehlikeli hacker ağı çökertildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 28.01.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

Dünyanın en tehlikeli hacker ağı çökertildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünyanın en tehlikeli hacker ağı çökertildi
Abone Olgoogle-news

Avrupa Birliği Polis Teşkilatının (Europol), ABD ve birçok Avrupa devletinin güvenlik birimleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde "Emotet" isimli küresel hacker ağını çökerttiği bildirildi.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, "dünya çapındaki işletmeleri milyarlarca dolar zarara uğrattığı" iddia edilen bilgisayar korsanlığı ağının tamamıyla çökertildiği belirtildi.

Europol ve Avrupa Adli İşbirliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona, Avrupa'dan Hollanda, Almanya, Fransa, Litvanya ve Birleşik Krallık polisinin destek verdiği açıklandı.

Europol ve Eurojust uzmanlarının, siber saldırılarda kullanılan ve uzaktan başkalarının bilgisayarına erişim sağlayan "Emotet" isimli robot ordusu (botnet) altyapısının kontrolünü tamamen ele geçirdiği ifade edildi.

1 kişi gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) bağlantılı olarak gerçekleştirdiği operasyonda, şebekeye mensup Kanada vatandaşı 1 kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Gözaltına alınan kişinin, ABD'de okul, belediye, hastane gibi kurumların bilgisayar işletim sistemlerini etkisiz hale getirerek belirlediği fidye ödenene kadar kullanıcıların kendi sistemlerine erişimini engellediği kaydedildi.

Dünyanın en tehlikeli hacker ağı çökertildi

Kanadalı şebeke üyesinin 500 bin dolarlık kripto parayı da ele geçirdiği bilgisi paylaşıldı.

"Emotet, 'şu anda küresel olarak en tehlikeli kötü amaçlı yazılım"

Siber Güvenlik şirketi Rendition Infosec'in Başkanı Jake Williams, Emotet'in daha önce bilinen metotlardan farklı çalıştığını ve siber saldırı alanında "oyunu değiştiren" konumda olduğunu belirtti.

Siber Güvenlik şirketi Recorded Future Analisti Allan Liska da "Emotet, dünyadaki en büyük komuta kontrol sunucusu ve kurbanlarına haftada yaklaşık 10 milyon spam e-posta yolluyor." dedi.

Almanya Federal Polis Teşkilatının açıklamasında, "Emotet, 'şu anda küresel olarak en tehlikeli kötü amaçlı yazılım' olarak görülüyor. Emotet altyapısının parçalanması, uluslararası organize internet suçlarına karşı gerçekleştirilen önemli bir darbedir." ifadelerine yer verildi.

Küresel olarak işleyen ağın ABD'de ve Avrupa'da bankalara yönelik gerçekleştirdiği korsan saldırılarda şu ana kadar mağdurlarını 2,5 milyar dolar zarara uğrattığı tahmin ediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle