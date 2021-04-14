Dünyanın en pahalı bilgisayarı nedir? Dünyanın en pahalı bilgisayarının özellikleri ve fiyatı

En fazla kullanılan teknolojik ürünler arasında elbette bilgisayarlarda bulunmaktadır. Özellikle günümüzde her bütçeye uygun olacak şekilde bilgisayarlar bulunmaktadır. Ancak öyle bilgisayarlar var ki tüm dünyada en pahalı olma özelliğine sahiptir. Tabi ki kullanılmakta olan bilgisayarların özellikleri arttıkça fiyatlarında da doğru oranda bir artış gözlemlenmektedir.

Dünyanın En Pahalı Bilgisayarı Nedir?

Kullanmakta olunan bilgisayarın özellikleri arttığı takdirde fiyatında da aynı oranda bir artış gözlemlenmektedir. Bilgisayar fiyatları ve donanım fiyatları da her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Özellikle oyun severler tarafından her seferinde oyunun özelliklerine göre yükselen pahalı bilgisayarlar tercih edilmektedir.

Fiyatlar sürekli olarak değişiklik göstermektedir. Şuan da satılmakta olan en pahalı bilgisayar ise 8Pack Orion X2 olarak söylenebilir. Fiyatı ise yaklaşık olarak 44.299,42 Dolar civarında olduğu söylenebilir. Bu fiyatları Türk lirası şeklinde ifade edecek olursak ise 338.531,07 Türk Lirası olarak söyleyebiliriz.

8Pack Orion X2, teknik özellikleri göz önünde bulundurulduğu takdirde birçok kişi tarafından değerinde bir bilgisayar olarak görünse bile yine de genel olarak birçok kişi tarafından pahalı bulunan bir bilgisayar olarak dikkat çekmektedir.

Dünyanın En Pahalı Bilgisayarının Özellikleri ve Fiyatı

Oyun severlerin hayallerini süslemekte olan bir bilgisayar olan 8Pack Orion X2 fiyatı ile birçok kişinin sadece incelemekle yetindiği bir bilgisayardır. Hem fiyat yönünden yüksek olan bu bilgisayar hem de performans olarak oldukça yüksek değerlere sahiptir. Özelliklede bu kadar pahalı bir bilgisayarın tahmin edileceği gibi en yüksek teknolojik donanımlara sahip olması beklenmektedir. Ana sisteminde kullanılan işlemci Intel Core i9-10980XE olarak söylenebilir. Aynı zamanda 4,6 GHz hıza sahip olan işlemci 36 çekirdeklidir. Ram olarak 128 GB 3600 MHz DDR4 kullanılmıştır.

Ekran kartı ise 3 x NVIDIA özelliklerine sahip olup Titan RTX 24 GB ile sizlere sunulmaktadır. Depolama alanı ise son derece yüksek bir şekilde 4 TB M.2 SSD ve buna ek olarak 14 TB HDD ile sunulmaktadır. Bilgisayarda Windows 10 pro işletim sistemi kullanılmaktadır. Son teknoloji olarak sıvı soğutma tercih edilmiştir.