Dünyanın en minik yazıcısı ortaya çıktı

Selpic P1, henüz fonlama aşamasında olan bir ürün ve seri üretime geçmedi. Eğer 'dünyanın en minik yazıcısı' sloganıyla ilgiyi üzerinde toplamayı ve yeterli fon desteği sağlamayı başarırsa da ilerleyen dönemlerde raflardaki yerini alabilir. Peki neredeyse bir kalem boyutlarındaki bu yazıcı nasıl çalışıyor?

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geliştirilen bu ürün, dolma kalem büyüklüğünde. Uygulama üzerinden yazıcıya komut gönderiyor ve çıktı alabiliyorsunuz. Çıktıyı almak için ise yazıcının kapağını çıkarmanız yeterli oluyor.

8 farklı renkte baskı yaptığı iddiasında olan ürün, 600x600 DPI çözünürlükte baskı alınabilmesini sağlıyor. İçindeki 300 minik iğne ile saniyede 18 milyon mürekkep damlası atabilen ürün, WiFi veya Bluetooth ile telefonlarla bağlantı kurabiliyor.



3.5 saate kadar batarya ömrüne sahip olan Selpic P1, 2.5 saatlik sürede şarj olabilirken, 1 saniye gibi kısa bir sürede ise kullanıma hazır hale geliyor.

Ses algılama teknolojisinden de faydalanan cihaz, ataması yapılan tuşa basılmasıyla birlikte belirlediğiniz yazı tiği ile çıktı alırken, bunu seskli komut ile yapmış oluyorsunuz.

Yeterli fon desteğine henüz sahip olmayan ürün için 99 dolar bağış bekleniyor. Eğer yeterli fon toplanırsa ürünü Ekim ayından sonra satışta görebiliriz.



