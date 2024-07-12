“Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri” Listesi belli oldu

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CNBC, araştırma şirketi Statista ile yayınladığı “Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri 2024” (The World’s Top Fintech Companies 2024) raporuyla en iyi 250 fintech şirketini açıkladı. Sekiz farklı kategorideki finansal teknoloji şirketlerini kapsayan raporda fiziksel şubeleri olmayan ve yalnızca dijital olarak faaliyet gösteren finansal kuruluşları ifade eden neobank kategorisine de listede yer verildi. Mart -Mayıs 2024 arasında 2 binden fazla şirket üzerine derinlemesine araştırma gerçekleştirilen raporda Türkiye’den Papara, dünyanın en iyi 35 neobank’ından biri olarak yer aldı.

“Dünyanın En İyi Fintech Şirketleri 2024” raporundaki Statista verilerine göre; 2014 yılından bu yana 460'tan fazla yeni neobank piyasaya sürüldü. Raporda yer alan 35 neobank arasında Amerika, Almanya, İngiltere, Polonya, Kanada, Brezilya, Danimarka ve Kuzey Kore’den de şirketler yer aldı.