Dünyanın en hızlı süper bilgisayar teknolojisi Almanya'da kuruluyor

QPACE4'ün kurulumu ile Regensburg Üniversitesi, Fujitsu’nun son bilgisayarı olan A64FX işlemcili PRIMEHPC FX700'ünü kullanan ilk kullanıcısı oldu. Regensburg Üniversitesi bilim adamları, kuantum kromodinamiği (QCD) araştırmasının bir parçası olarak sayısal simülasyonlar için hesaplama kabiliyetindeki önemli artıştan yararlanıyor. Bu çalışma, protonun iç yapısı da dahil olmak üzere temel parçacıkları daha iyi anlamayı ve nihayetinde Büyük Patlama'dan hemen sonra evrenin durumunu belirlemeyi amaçlıyor. Süper bilgisayar ayrıca, Regensburg Üniversitesi tarafından biyo-informatik alanında kanser araştırması ve immünolojide de kullanılacak.

QPACE4, Alman Araştırma Vakfı (DFG) tarafından finanse edilen, SFB/TRR-55³ çerçevesinde inşa edilen dördüncü süper bilgisayar. QPACE4, Japonya'nın Kobe kentindeki dünyaca ünlü RIKEN Bilişim Bilimi Merkezi ve Fujitsu ile ortaklaşa geliştirilen süper bilgisayar Fugaku ile aynı işlemciyi kullanıyor.

A64fx işlemci, Watt başına üstün performansın yanı sıra ölçeklenebilir vektör uzantıları (SVEs) da içeriyor. Yüksek performanslı hesaplama (HPC) uygulamaları için geliştirilen bu işlemci, aynı matematiksel işlemin büyük miktarda veri üzerinde paralel olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayarak karmaşık hesaplamaları hızlandırıyor. Buna ek olarak işlemci, çoğu uygulama için saf işlem gücü kadar önemli olan (Yüksek Bant genişliği Bellek veya HBM2) son derece hızlı ana bellek ile birleştiğinde, bilgi işlem gücü, bellek bant genişliği ve ağ bant genişliği ile son derece yüksek bir hesaplama gücü sağlayarak performans sorunlarını önlemeye yardımcı oluyor. Bir başka önemli fark, Fujitsu sisteminin, bilgi işlem gücünü grafik kartlarına dayandırmaması olarak öne çıkıyor. Bu sayede, özellikle ‘büyük meydan okuma’ (Grand Challenge) uygulamaları için gerekli olan büyük paralellik oluşumlarında programlamayı çok daha kolay hale getiriyor.

Regensburg'da kuruluşu yapılan bu süper bilgisayar, üniversitenin Fujitsu ile uzun yıllara dayanan, HPC ve süper bilgisayarlar ile hayata geçirdiği iş birliğinin en son örneğini oluşturuyor. Regensburg Üniversitesi 2016 yılında, Köln yakınlarındaki Jülich Süper Hesaplama Merkezi'nde (JSC) kurulan Fujitsu QPACE3 süper bilgisayarının Wuppertal Üniversitesi ile birlikte sahibi oldu.

Regensburg Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Prof. Tilo Wettig şöyle diyor: "Fujitsu, Regensburg Üniversitesi'ne temel fizik ve araştırma çalışmalarımızı kanser ve immünoloji gibi insan sağlığının hayati yönlerini ilerletmek için kullanacağımız süper bilgisayarı sağladı.”



