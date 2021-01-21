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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Dünyanın en eski denizyıldızının fosili bulundu

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Dünyanın en eski denizyıldızının fosili bulundu
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Cambridge Üniversitesinden araştırmacıların Anti Atlas Dağları'nda buldukları fosil, bilinen en eski denizyıldızı oldu.

"Science Focus" internet sitesinde yer alan habere göre, Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, Fas'taki Anti Atlas Dağları'nda bir denizyıldızı fosili buldu.

"Biology Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, bulunan 480 milyon yıllık fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğu belirtildi.

"Cantabrigiaster fezouataensis" adı verilen antik denizyıldızı türünün, fosil örneğinde tüylü kollarının karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulandı.

Cambridge Üniversitesi'nden Aaron Hunter, çok iyi korunmuş fosildeki detay seviyesinin inanılmaz olduğunu kaydetti.

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