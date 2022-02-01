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Dünyanın en değerli markaları belli oldu

#Huawei#Teknoloji#Şirket
Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Marka değerleme ve strateji danışmanlığı şirketlerinden Brand Finance, yakın zamanda yayınladığı Brand Finance Global 500 2022 raporunda Huawei, Apple, Google ve Amazon gibi dünyanın en değerli markalarını paylaştı.

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Apple, Brand Finance Global 500 2022 raporunda ilk sırada yer alırken, Huawei de başarı gösterek 9. sırada kendine yer buldu. Şirketin marka değerinin yıllık yüzde 29'luk büyümesiyle 71,2 milyar ABD Dolarına ulaşması, şirketin Brand Finance'in 500 sıralamasında geçen yılki 21’incilikten bu yıl 9'uncu sıraya iki kattan fazla yükselmesine olanak sağladı. 

Brand Finance her yıl en büyük 5.000 markayı incelemeye tabi tutarak tüm sektörler ve ülkelerdeki markaları 100 ayrı raporda sıralıyor. Dünyanın en değerli ve en güçlü 500 markası, şu anda 16. yılında olan yıllık Brand Finance Global 500 sıralamasında yer alıyor. 

Bir bütün olarak teknoloji sektörünün, Brand Finance Global 500 sıralamasında 1,3 trilyon ABD dolarına yakın kümülatif marka değeriyle en değerli sektör olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 

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Brand Finance, şirketin marka büyümesini, yerli teknoloji şirketleri ile Ar-Ge'ye yoğun yatırımlar yaparak ve aynı zamanda bulut hizmetlerini güçlendirmeye devam ederken elektrikli otomobil işine odaklayarak inovasyona olan bağlılığına bağlıyor. 

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#Huawei#Teknoloji#Şirket

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