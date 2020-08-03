Dünyanın en çok tablet satan markası hangisi?

Uluslararası Veri Şirketi (IDC), global pazarda tablet satışlarıyla ilgili önemli bir rapor yayınladı. Bu rapora göre tablet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 oranında büyüme göserdi. Dizüstü bilgisayar satışlarında ise aynı dönemde bir gerileme söz konusu. Ancak tablet alanların bilgisayar almaktan vazgeçip tablet aldığını söylemek şu an için mümkün değil.

IDC'e göre son üç ayda 38.6 milyon tablet satışı gerçekleşti. En çok satan tablet markası ise iPad serisiyle öne çıkan Apple oldu. Sonuç pek şaşırtıcı değil; zira Apple uzun yıllardır dünyanın en çok tablet satan markası konumunda.

IDC, Apple'ın son çeyrekte 12.4 milyon adet iPad sattığını belirtirken, satış rakamlarına iPad'lerin hangi modellerinin satıldığı dahil değil.



Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei de tabloda başarı gösteren şirketlerden biri oldu. Samsung'un hemen ardından üçüncü sırada yer alan şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.5 oranında büyüme kaydetti ve 4.8 milyon adet tablet satmayı başardı.

Huawei'yi ise Amazon takip ediyor. Geçen yıla göre genel olarak satışlarını ciddi oranda artıran Amazon, tablet satışları söz konusu olduğunda da pandemi döneminde büyüme kaydetmiş durumda. Şirket, son 3 ay içinde 3.6 milyon tablet sevkiyatı yaptı.



