Dünyanın en çok satan taşınabilir monitör serisi belli oldu

ASUS, ZenScreen serisinin dünyanın en çok satan taşınabilir monitörleri olduğunu duyurdu. Önde gelen analiz şirketlerinden biri olan IHS Markit’in yayınladığı rapora göre, ASUS taşınabilir monitörler 2019’un ilk üç çeyreğinde toplam global pazarın %64’ünü oluşturuyor.

IHS Markit’e göre, kullanıcıların taşınabilir monitörlerin avantajlarının farkına varmasıyla birlikte pazar 2019’da %46 büyüdü. 2020’de ise pazarın %27 daha büyümesi bekleniyor. Pazarda büyüme yaşanırken ASUS birinciliğini koruyor. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki büyük e-ticaret mağazalarından toplanan verilere göre ASUS, taşınabilir monitör satışlarında üst üste üç yıldır ilk sırada yer alıyor.

ASUS’un bu alandaki liderliği 2013 yılında şirketin piyasaya sürdüğü ilk taşınabilir USB monitör olan MB168B ile başladı. 2016’da ise ASUS, dünyanın USB Type-C (USB-C) bağlantılı ilk taşınabilir monitörünü sundu. Bu cihaz tek bir USB-C kablosuyla hem güç hem de video sinyali aktarımı yapabiliyor. ASUS 2017’de dünyanın en ince 15,6 inç FHD taşınabilir monitörü olan ZenScreen MB16AC ile ZenScreen serisini genişletti. Bu model ayrıca hibrit sinyal çözümüne sahip ilk taşınabilir monitör oldu. USB-C ve USB Type-A bağlantılarına destek veren bu monitör neredeyse tüm dizüstü bilgisayarlara uyum sağlıyor. 2018’de ASUS, kendi piline sahip en ince taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AP modelini piyasaya sürdü. 2019’a gelindiğinde ise ASUS, kendi piline ve çoklu dokunmatik özelliğine sahip ilk taşınabilir monitör olan ZenScreen Go MB16AMT modelini çıkardı.