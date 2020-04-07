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Teknoloji
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:52,Son Güncelleme:/

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu
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İnternete girip web siteleri arasında dolaşmamızı sağlayan web tarayıcıları, kendi aralarında rekabet halinde olsa da yıllardır olduğu gibi Chrome, en çok kullanılan tarayıcı konumunda.

NetMarketShare, en çok kullanılan web tarayıcılarını paylaştı. Buna göre Google Chrome açık ara diğer rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yüzde 68.5 kullanım oranına sahip olan Chrome'a en yakın rakibi ise Microsoft Edge oldu. Yüzde 7.59 kullanım oranına sahip olan Edge'i yüzde 7.19 oranla Mozilla Firefox izlerken, Internet Explorer 11'in yüzde 5.60 kullanım oranı dikkat çekti.

Safari ise listenin son sırasında yer aldı ve kullanım oranı sadece yüzde 3.62.

Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu

Ancak bu listede en dikkat çeken nokta Chrome'un açık ara birinci olması değil. Zaten uzun süredir Google, Chrome tarayıcısıyla ipi göğüslemiş durumda; ancak Microsoft'un Edge tarayıcısıyla ikinci sırada yer alması önemli bir gelişme. Kullanıcıların Edge'i tercih etmesinde yeni güncellenmiş arayüzü ile Edge'in daha hızlı bir hale gelmesi etkili olmuşa benziyor.

Gelecek aylarda Edge'in kullanıcı kitlesini ne kadar daha artıracağı ise merak konusu.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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