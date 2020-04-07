Dünyanın en çok kullanılan web tarayıcıları belli oldu

NetMarketShare, en çok kullanılan web tarayıcılarını paylaştı. Buna göre Google Chrome açık ara diğer rakiplerini geride bırakmayı başardı. Yüzde 68.5 kullanım oranına sahip olan Chrome'a en yakın rakibi ise Microsoft Edge oldu. Yüzde 7.59 kullanım oranına sahip olan Edge'i yüzde 7.19 oranla Mozilla Firefox izlerken, Internet Explorer 11'in yüzde 5.60 kullanım oranı dikkat çekti.

Safari ise listenin son sırasında yer aldı ve kullanım oranı sadece yüzde 3.62.



Ancak bu listede en dikkat çeken nokta Chrome'un açık ara birinci olması değil. Zaten uzun süredir Google, Chrome tarayıcısıyla ipi göğüslemiş durumda; ancak Microsoft'un Edge tarayıcısıyla ikinci sırada yer alması önemli bir gelişme. Kullanıcıların Edge'i tercih etmesinde yeni güncellenmiş arayüzü ile Edge'in daha hızlı bir hale gelmesi etkili olmuşa benziyor.

Gelecek aylarda Edge'in kullanıcı kitlesini ne kadar daha artıracağı ise merak konusu.