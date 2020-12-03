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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:16 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük radyo teleskobu çöktü

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Dünyanın en büyük radyo teleskobu çöktü
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Yakın zamana kadar dünyanın en büyük radyo teleskobu olarak bilinen Porto Riko'daki Arecibo teleskobu çöktü. Gözlemevinde bulunan 300 metrelik çanak, James Bondun Goldeneye adlı filminde yer almıştı.

Porto Riko'nun Arecibo kentinde bulunan ve yakın zamana kadar dünyanın en büyük radyo teleskobu olarak bilinen Arecibo teleskobu çöktü. Teleskop, yakın ve uzak uzayın incelenmesinde, Dünya’ya yaklaşan cisimlerin takibinde kullanılıyordu. Çöken teleskop, daha önce hasar nedeniyle hizmet dışı bırakılmıştı. 300 metrelik çanak ise James Bond'un Goldeneye adlı filminde yer almıştı.

GÜMBÜRTÜYE BENZER BİR SES GELDİ

Gözlem evinde 26 yıldır görev yapan Jonathan Friedman, Gümbürtüye benzer bir ses geldi. Ne olduğunu tam olarak biliyordum" dedi. Sesin ardından yüksek bir yere çıktığını ifade eden Friedman, çanağın bulunduğu yerde bir toz bulutunun oluştuğunu ifade etti.

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