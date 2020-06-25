Dünyanın en büyük Huawei mağazası Şangay’da açıldı

Şangay’ın Nanjing bölgesinde, 5000 metrekarelik bir alanda açılan mağazaya, 1935 yılında İngiliz emlak kralı Silas Aaron Hardoon’un inşa ettiği, Hardoon Art Deco tarzı Nanjing Binası ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve kültürel dokusu korunarak modernize edilen yapı, şirketin en büyük amiral gemisi mağazası olarak, 24 Haziran’da kapılarını açtı.

HUAWEI Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, yaptığı değerlendirmede; “Bizim ilişkimiz sadece alıcı-satıcı ilişkisi değil. Müşterilerimizle daha derin bir bağımız var. Bu yeni amiral gemisi mağazası tüketicilerimiz ve uygulama geliştiricilerin bir araya geleceği özel bir platform” dedi.

Şangay şehri yönetiminin tarihi yapılar kategorisinde değerlendirdiği Nanjing Binası, şehrin önemli ticaret merkezilerinden biri olarak adından söz ettirdi. HUAWEI’nin orijinal dokuya sadık kalarak yenilediği Nanjing Binası, tarihi özelliklerini korurken, görsel ve teknolojik özellikleriyle de yepyeni bir yaşam merkezi haline geldi.



Özel bir yapay zeka deneyimi

HUAWEI’nin yeni amiral gemisi mağazası, tüketicilere tüm senaryolar için yapay zeka deneyimi ile birlikte, yapay zekayı günlük yaşama entegre etmek için yenilikçi seçenekler de sunuyor.

Mağazada, HUAWEI'nin tüketici ürün grubu birinci katta yer alıyor. Ürünler, 12 farklı senaryo ile dijital duvarlar aracılığı ile deneyimlenebiliyor. Böylece tüketiciler; günlük yaşam, iş ve eğlence ihtiyaçlarına uygun ürünleri farklı bir şekilde deneyimleyerek satın alabiliyorlar. İkinci katta ise farklı senaryolar eşliğinde akıllı deneyim alanı yer alıyor. Akıllı ev, mobil ofis, fitness ve sağlık, kolay seyahat ve eğlence deneyim kategorileri ile tüketiciler, "tek tıklamayla ev moduna geçiş", "çoklu ekran iş birliği", "spor verilerinin gerçek zamanlı senkronizasyonu", "MeeTime" ve "kolay seyahat" gibi özelliklerle bugünün ve geleceğin akıllı yaşam örneklerini deneyimliyorlar.

Mağaza, HUAWEI'nin tüketici ürün yelpazesinin tamamını kapsıyor. Tüketiciler burada yaklaşık 220 deneyim danışmanıyla iletişim kurabilecek ve ürünlerin tüm kullanım özellikleri hakkında, 10 farklı dilde bilgi alabilecek.



