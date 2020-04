Dünyanın en büyük hackathon’u salgına çözüm üretmek için gerçekleşiyor

Dünyanın her yanından 100.000 yetenekli bilgisayar programcısı, tasarımcı ve inovasyon geliştirici online ortamda bir araya gelerek çözümler üretmek için iç görülerini sunacak ve fikirleriyle beyin fırtınası yapacak. Hackathon sırasında oluşacak fikirler, etkinliğe katılan yatırımcılar ve mentorlar aracılığıyla fonlama alma potansiyeline sahip olurken, 6 Nisan itibarıyla en az 75.000 euro olduğu teyit edilen ödül havuzunun Avrupa Konseyi’nin desteğiyle toplamda 120.000 €’yu aşacağı tahmin ediliyor. Eski dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile eski Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves de mentorlar arasında yer alıyor. Şimdiye dek düzenlenen veya planlanan 40 benzer hackathon’un zirvesi niteliğindeki The Global Hack, Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid’in de katıldığı hackathon aracılığıyla çözümler bulunması için uluslararası topluluğa yanıt veriyor.

Ülkeler, küresel sağlık krizine yanıt verebilme ve dayanıklı kalabilme açısından bir sınav veriyor. Sağlık sistemlerinin, taşımacılık ve ulaşımın, tedarik zincirlerinin risk altında olması nedeniyle hükümetler ve ekonomiler şu an ve gelecekte sayısız zorlukla karşı karşıya kalmış durumda. Bugüne dek düzenlenen en büyük hackathon niteliğindeki The Global Hack, bu zorluklarla başa çıkabilecek çok geniş kapsamlı çözümler için yaratıcılığı ve girişimci ruhu teşvik etmek için rol oynayacak. Hackathon’a karşı karşıya kaldığımız en acil sorunları vurgulayan, örneğin çevre, kriz yönetimi, çalışma ve ekonomi gibi çeşitli kategorilerde katılmak mümkün. Bu kategoriler hakkında daha fazla bilgi The Global Hack web sitesinde yer alıyor.

Aynı zamanda hackathon’un mentorları arasında yer alan eski Estonya Devlet Başkanı Toomas Hendrik Ilves, şunları söyledi: “Ulusal ölçekteki çeşitli hackathon’larda ortaya çıkan ve bazıları şimdiden gerçekleşip COVID-19 ile mücadele için kullanılmaya başlayan fikirlere bakınca dünya çapında bir hackathon’un birçok yararlı ve hayat kurtarabilecek çözüm yaratacağına inanıyorum.”

The Global Hack’in organizatörlerinden Marko Russiver, ise şöyle konuştu: “Kriz zamanlarında bir araya gelebilmek hayati önem taşıyor. İnovasyon, kolektif bir deneyimdir ve bunu başarmanın en iyi yollarından birini hackathon’lar sunuyor. Uluslararası bir başarı hikayesi haline gelen ‘Hack the crisis’ adlı online hackathon’u birlikte düzenleyen Accelerate Estonia, Garage48 ve Guaana’dan çok değerli bilgiler edindik. 20'den fazla ülkeden 1300'ü aşkın kişi Estonya’nın koronavirüs krizinden çıkmasına ve sonraki dönem için rekabetçi avantajlar yaratmasına yardımcı olacak çözümler geliştirmek amacıyla bir araya geldi. Öyle ki ‘Hack the crisis’ etkinliğinin başarı öykülerinden biri olarak ortaya çıkan otomatik chatbot Suve, şimdi Estonya hükümeti tarafından Estonya'da yaşayan veya ülkeyi ziyaret eden herkesin koronavirüs ile ilgili sorularının resmi kaynaklarca yanıtlanmasını sağlamak için kullanılıyor. Şimdi de The Global Hack ile dünyanın her köşesine taşınabilecek ve uygulanabilecek çözümler bulmayı hedefliyoruz.”

Estonya hükümetinin küresel işletmelere yönelik dijital ID (kimlik) programı E-Residency, hackathon’un sponsorlarından biri olarak bir çalışma kategorisine liderlik ediyor. e-Residency Genel Müdürü Ott Vatter, programın misyonunun hükümetlerin ve işletmelerin dijital dönüşümünü desteklemek olduğunu belirtti şunları söyledi: “Son beş yılda ülke dışındaki girişimcilere dünyanın herhangi bir yerinden online erişebilecekleri çeşitli dijital iş hizmetleri sunduk. Şimdi, bunu evlerinden devam ettirmeye hazırlar, dolayısıyla aslında dijital esneklik sağlıyoruz. Dünyanın COVID-19 krizinden çıkıp toparlanması uzun sürebilir ama gelecekte bizi bekleyen zorlukların üstesinden gelmek için ülke dışındaki girişimcileri de desteklemeye kararlıyız. Bu nedenle, işletmeleri sadece bu krizi aşmaları için değil sonrasında da gelişmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan bu önemli girişimin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. E-Residency, dijital dayanıklılık ve esneklik desteğiyle her işletmenin yanında olmaya devam edecek.”