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Dünyanın çekirdeğinden altın sızıyor!

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#Altın#Değerli Metaller#Teknoloji
Dünyanın çekirdeğinden altın sızıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 12:19

Komplo teorilerine inat, Dünya’nın çekirdeği boş değil. Aksine; platin, rutenyum ve neredeyse gezegendeki altının tümü gibi değerli metallerle dolu, yoğun ve son derece sıcak bir yapı. Ancak 3 bin kilometreden fazla derinlikte yer alan bu doğa hazinesine ulaşmak günümüz teknolojisiyle imkânsız. Yine de, son araştırmalar bu hazinenin küçük bir kısmının yüzeye ulaştığını ortaya koydu.

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 Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden jeokimyacı Nils Messling ve ekibi, Hawaii adalarındaki volkanik kaya örneklerinde yaptıkları analizlerde Dünya’nın çekirdeğinden gelen izotoplar tespit etti. Messling, “İlk sonuçlar geldiğinde, kelimenin tam anlamıyla altın bulduğumuzu fark ettik,” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

DOĞRUDAN ÇEKİRDEKTEN GELEN İZLER

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırma ekibi Hawaii genelinden toplanan volkanik kaya örneklerinde nadir bulunan ¹⁰⁰Ru izotopuna rastladı. Bu izotopun, Dünya’nın çekirdeğinde, mantoya kıyasla çok daha fazla bulunduğu biliniyor. Çünkü 4,5 milyar yıl önce gezegen oluşurken, çekirdeğe hapsolan rutenyumun kaynağı ile mantoda kalan rutenyumun kaynağı farklıydı.

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Şimdiye dek bu iki izotop türünü birbirinden ayırmak mümkün değildi. Ancak Göttingen Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni izotopik analiz teknikleri sayesinde, ¹⁰⁰Ru’nun kökeni ayırt edilebildi. Ve bu analizler, bazı Hawaii bazaltlarının olağanüstü yüksek ¹⁰⁰Ru sinyalleri içerdiğini, yani çekirdek-manto sınırından gelen malzemeler taşıdığını ortaya koydu.

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ÇEKİRDEKTEN YÜZEYE DOĞAL BİR YOLCULUK

 Bu keşif, Dünya'nın çekirdeğinden yüzeye küçük miktarlarda da olsa materyal taşındığını kanıtlıyor. Çalışmanın yazarlarından Matthias Wilbold, “Artık biliyoruz ki, süper ısınmış manto malzemesinden oluşan devasa hacimlerde kaya—yüzlerce katrilyon tonluk bir kütle—çekirdek-manto sınırından yükselerek Hawaii gibi okyanus adalarını oluşturuyor,” dedi.

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#Altın#Değerli Metaller#Teknoloji

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