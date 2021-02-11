Dünyanın bilime, bilimin kadınlara ve kız çocuklarına ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler tarafından kadınların ve kız çocuklarının bilimdeki rollerini artırmak, STEM alanında eğitimi ve araştırma faaliyetlerine her seviyeden katılımı teşvik etmek amacıyla ilan edilen bu özel günde, iş dünyasının değerli isimleri kadının ve kız çocuklarının bilim, teknoloji ve girişimcilik dünyasındaki yerini konuştular.

Açılış konuşmasında yer alan, Konya da yaşayan Ortaokul 7.Sınıf Öğrencisi İrem Eraslan, Teknofest Robot yarışması finalisti ve katıldığı 12 Model Birleşmiş Milletler Konferansında gündem dışı konuşmalarda Sürdürülebilir Dijital Okuryazarlık konusuna değinerek bizi gururlandıran bir kızımız. Konuşmasında Teknolojide Kadın Derneği ile nasıl tanıştığını anlatırken heyecanı gözlerinden okunan ve bu farkındalık gününde olmakdan gurur duyduğunu belirten İrem, hedeflerine ulaşmak için STEM eğitimi alma hedefinin önemini vurgulayarak, STEM alanında erken yaşta eğitimler çok önemli, bu konuda gerekli katkıların sağlanmasını umut ediyorum. Teknoloji erkek işi değildir, insan işidir”. Dedi

Teknolojide Kadın Derneği olarak hedefimiz, bilim ve teknoloji dünyasında ihtiyaç duyduğumuz insan çeşitliliğini ve fırsat eşitliğini sağlamaktır diye söze başlayan Wtech Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney; 2018 Teknoloji Endeksi raporuna göre % 9.91 olan teknolojide kadın oranını artırmayı ve kadınların bu alanda yeteneklerini geliştirmeyi planlamaktayız. Önceliğimiz teknolojiyi tüketen kadınlar kadar üreten kadınların da sayısını arttırmak ve bu alandaki çeşitliliği sağlamak.

Bugün İrem gibi kızlarımızın bilimde fende matematik de teşvik edilebilme gerekliliği ve bunun ailelerinin desteği ile olması kesindir. Genç kızlarımızın teknoloji ile bağlarını güçlendirmemiz şart. Bu nedenle Bilişimde Kızlar gününü sembol alıyor ve sahipleniyor ve bugünkü etkinliklerimiz ile STEM alanında eğitim gören genç kızlarımızın ihtiyaç duydukları, bu alanda onlara yol gösterecek ve gerekli iş bağlantılarını kurabilecekleri kontakları yaratıp sektöre erişimlerini arttırmayı hedefliyoruz.” dedi.



Öney şöyle devam etti; “Kadınların iş dünyasına kazandırılması ve uzmanlık becerilerinin geliştirilmesi için Wtech olarak çalışmalarımızda kadınlara pozitif ayrım uyguluyor kız çocuklarının ve genç kadınların, kendilerinin içinde yaşadıkları toplumların geleceklerini, yarının, bugünün yenilikçileri olmalarını imkânlar yaratarak destekliyoruz.

Türkiye Etki Konseyi Başkanı Arzu Pınar Demirel ise yaptığı konuşmada; Birleşmiş Milletler verilerine göre kız öğrencilerin yaklaşık yüzde 35’i yüksek öğrenimde STEM (fen,teknoloji, mühendislik, matematik) ile ilgili alanları seçiyorlar. Oysa hızla dijitalleştiğimiz bu dünyada, yeni mesleklerin de bu alanlarda ortaya çıkması bekleniyor. IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmada çalışanlar en çok eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında gönüllülük yapmak istiyor. Çalışanlar eşit bir gelecek ve gençlerin işsiz değil, iş sahibi olmaları için mentorluk yapabilir; bilgi ve deneyimlerini öğretebilir, uzmanlıklarını paylaşıp yol gösterebilirler.

Etkinlikte konuşmaları ile ilham veren Ford Otosan CDO & BT Direktörü Hayriye Karadeniz , Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ve Alarko Stratejik Planma Müdürü Tal Garih dışında, moderatörlüğünü Deloitte Digital Şirket Ortağı Özlem Yanmaz ve Logo Genel Müdürü Başak Kural’ın yaptığı 2 ayrı panel düzenlendi. YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, Doğuş Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Sermin Küçükyüce, GittiGidiyor Çalışan Deneyimi Direktörü Murat Yüksel ve TÜBİSAD(Bilişim Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman Karaca panel de geleceği sonra değil, şimdi yaratma fikrinde uzlaştılar . Kız çocuklarının ve genç kadınların kendilerinin ve içinde yaşadıkları toplumların geleceklerini, yarının, bugünün yenilikçileri olmalarını imkânlar yaratarak destekleyeceklerini belirttiler.