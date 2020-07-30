Dünyada oyun oynayan insan sayısı 2.6 milyar’a ulaştı

Dünya genelinde oyuncu sayısının 2020 itibariyle 2,6 milyar olduğu ifade edilen raporda bu rakamın 2021’de 2,7 milyar olacağı ön görülüyor. Raporda, dünya genelinde esporu takip eden ve “espor hayranı” olarak nitelendirilen kitlenin 2020 itibariyle 518 milyona ulaştığı ve bu rakamın 2021’de 580 milyona ulaşmasının beklendiği söyleniyor.

Pandemi döneminde oyun yayınlarının izlenme verilerinin de yer aldığı raporda, izleyici kitlesinin 2019 Q1 dönemine göre %70 oranında arttığı ifade ediliyor. En dikkat çekici veri ise karantina kurallarının yoğunlaştığı Nisan ayında dünya genelinde oyun izleyicisi sayısının %100’lük artış ile 3,6 milyona ulaşması.

Oyun ve espor ajansı Next In Game’in Ajans Direktörü Aykut Özdemir, raporda yer alan verileri şöyle değerlendirdi: “Oyun dünyasına olan ilginin artışı, oyunların artık bir ana akım eğlence aracı haline geldiğinin göstergesi. Yaşamın dijitalleşmesi devam ettikçe dijital eğlence araçları da daha yaygın hale geliyor. Bu değişim, yalnızca nüfusa yeni katılan kuşakları değil bütün toplumu ve tüketici eğilimlerini etkilemeye başlıyor. Önümüzdeki yıllar boyunca bu etkinin belirli şekillerde kendini göstermeye devam edeceğini bekleyebiliriz.”



TÜRKİYE YAPIMI OYUNLARIN POPÜLERLİĞİ ARTIYOR

Raporda, internette en çok aranan kelimeler arasında 2020’de tanıtılan ve yayınlanan oyunlara ait kelimelerin ön plana çıktığı görülüyor.

Rapora göre bu yıl yayınlanan ve Türk yapımı bir oyun olan Mount & Blade: Bannerlord’un hem oyuncular hem de yayıncılar tarafından büyük ilgi gördüğü ve internette arama hacminde %300’lük bir artış ile en çok aranan kelimeler arasında Mount & Blade: Bannerlord’un yer aldığı görülüyor. En çok aranma hacmine sahip oyun ise Türk yapımı bir başka oyun olan Zula.

Dünya salgınını konu alan 2012 yapımlı Plague Inc. adlı oyunun COVID-19 döneminde %1000’lik bir artış ile en çok aranan ilk 40 kelime arasında girdiği bilgisi ise yine raporda dikkat çeken veriler arasında.

Steam üzerinde en çok oynanan 10 oyunun değerlendirildiği raporda, anlık 750.000’in üstünde oyuncu sayısı ile CS GO lider olarak konumlanırken, ikinci sırada Dota 2 geliyor. PUBG’nin üçüncü sırada gelerek, Dota2’nin gerisinde kalması ise PUBG’nin mobil versiyonlarının da çok fazla ilgi görmesi ile açıklanıyor. Oyun dünyasının en çok satılan oyunlardan biri olan GTA 5 dördüncü sırada yer alırken; GTA’nın bu başarısı, oyunun birçok farklı platform üzerinden kullanıcılara erişmesi ile yorumlanıyor.

Türk yapımı oyunlardaki yükselişi ve şehirlere göre aranma hacimlerini değerlendiren Zeo Agency Satış Müdürü Mehmet Cemre Çetin, “COVID-19 önlemlerinin öncelikli olarak büyük şehirlerde alınması, bu şehirlerdeki aranma hacmini nüfus oranına bağlı olarak doğrudan etkilemiş görünüyor. Mount & Blade, Zula gibi Türk yapımları da satışa sunuldukları dönem ve reklam çalışmalarıyla birlikte önemli trafik artışı elde etmiş durumdalar” dedi.



NINTENDO SWITCH YÜKSELİŞTE

Raporda, oyun geliştiricilerin en çok tercih ettiği platformlara dair de bir inceleme bulunuyor. Bu incelemeye göre, şu an geliştirilmekte olan oyunların %66’sı PC için geliştirilirken %38’i akıllı telefon ve tabletlerden oluşan mobil cihazlar için geliştiriliyor.

Nintendo Switch ise yeni bir cihaz olmasına rağmen oyun geliştiricilerin %45’inin en çok ilgi duyduğu alan. 2019 verilerine göre, geliştirilen oyunların yalnızca %18’i Nintendo için geliştirmiş olsa da en çok ilgili duyulan platform kategorisinde öne çıkan Nintendo’nun yakın gelecekte daha popüler olması bekleniyor.

Raporda ayrıca, VR ve AR teknolojilerinde yaşanan büyük gelişmelere rağmen bu alandaki oyun geliştirme oranının henüz çok düşük olduğuna işaret ediliyor.

Türkiye’de oyun kategorisi altında en çok trafik alan 50 web sitesinin sıralama ve trafik bilgilerine yer verilen rapora göre, 2020 Nisan ayında en çok trafik alan web sitesi, toplam trafik paydasının %49’unu alarak sektörü domine eden twitch.tv. Sıralamanın devamında ise steampowered.com, steamcommunity.com, epicgames.com, bynogame.com, merlininkazani.com, playstation.com, ea.com, gamesatis.com ve store.playstation.com geliyor.

Twitch’deki izlenme oranlarını yorumlayan ESL Türkiye Topluluk Yöneticisi Mert Acar, “Espor etkinlikleri, yıllardır Twitch’te en yüksek izlenmeye sahip yayınlar arasındadır. Twitch’in toplam izleyici sayısındaki artış, esporu da olumlu etkiliyor. Ayrıca, esporda başı çeken oyunların aktif oyuncu sayılarının da hızla arttığını görüyoruz. Bu oyunlar hala en çok oynanan oyunlar olarak konumlanırken kitlesini büyütüyor ve potansiyel espor takipçisi sayısını artırıyorlar” dedi.



