Dünyada bir ilk… Razer, oyunculara kredi kartını duyurdu

Oyuncu ekipmanları üreten Razer, bu kez de kredi kartı ile severlerinin karşısına çıktı. Oyun ekipmanlarının tasarımıyla dikkat çeken Razer, kredi kartının tasarımıyla da dikkat çekiyor. Neredeyse tümüyle online ödemelere dönülse de tasarımıyla ilgi toplayan bu kredi kartı şu an sadece Singapur’da kullanılacak.

Mat siyah renge sahip kartın en dikkat çeken özelliği ise temassız işlemler sırasında üzerindeki logonun yeşil rengine dönmesi. Yeşil olmasının sebebi de rengin Razer ile bütünleşmiş olması.

Oyun tutkunlarını sevindirecek bir başka özelliği ise Razer CEO’su Min-Liang Tan açıkladı. Kart ile yapılan alışverişlerde yüzde 1 geri ödeme alınacağını belirten Tan, kartın birçok avantajı olduğunu da belirtti.

Şu an sadece Singapur’da kullanılan şık tasarımlı kartın ilerleyen dönemlerde çok fazla ülkede kullanılabilmesi de heyecanla bekleniyor.