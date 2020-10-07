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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 07.10.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk… Razer, oyunculara kredi kartını duyurdu

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Dünyada bir ilk… Razer, oyunculara kredi kartını duyurdu
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Razer, oyunculara özel kredi kartını duyurdu. Dünyanın ilk ışıklı kredi kartı olma özelliğini taşıyan bu kartın üzerindeki logo temassız ödeme esnasında yeşile dönüyor.

Oyuncu ekipmanları üreten Razer, bu kez de kredi kartı ile severlerinin karşısına çıktı. Oyun ekipmanlarının tasarımıyla dikkat çeken Razer, kredi kartının tasarımıyla da dikkat çekiyor. Neredeyse tümüyle online ödemelere dönülse de tasarımıyla ilgi toplayan bu kredi kartı şu an sadece Singapur’da kullanılacak.

Mat siyah renge sahip kartın en dikkat çeken özelliği ise temassız işlemler sırasında üzerindeki logonun yeşil rengine dönmesi. Yeşil olmasının sebebi de rengin Razer ile bütünleşmiş olması.

Oyun tutkunlarını sevindirecek bir başka özelliği ise Razer CEO’su Min-Liang Tan açıkladı. Kart ile yapılan alışverişlerde yüzde 1 geri ödeme alınacağını belirten Tan, kartın birçok avantajı olduğunu da belirtti. 

Şu an sadece Singapur’da kullanılan şık tasarımlı kartın ilerleyen dönemlerde çok fazla ülkede kullanılabilmesi de heyecanla bekleniyor.

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