Dünya yörüngesindeki gök cismi 54 yıllık roket çıktı

NASA’dan yapılan açıklamaya göre, eylülde keşfedilen gök cisminin, 1966'da Ay'a gönderilen Surveyor 2 mekiğini taşıyan Centaur roketinin tepe kısmı olduğu anlaşıldı.

10 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki nesnenin rokete ait olduğu Hawaii'deki kızılötesi teleskopla doğrulandı.

NASA uzmanlarından, gök bilimci Paul Chodas, ilk başta gök taşı olarak sınıflandırılan nesnenin Centaur roketinin parçası olabileceğini öne sürmüştü.

Roket parçası geçen ay Dünya yörüngesine girerek düzensiz bir rotada dönmeye başlamış, yeryüzüne yaklaşık 50 bin 476 kilometre yakınlaşmıştı.

Nesnenin, gelecek yıl martta Dünya yörüngesinden çıkacağı ve Güneş çevresindeki kendi yörüngesine döneceği tahmin ediliyor.



