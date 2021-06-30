Dünya Sosyal Medya Günü'nde kaliteli fotoğraf çekmenin püf noktaları

Reno5 Serisi'nde yer alan Reno5 ve Reno5 Lite modelleri, kamera özellikleriyle Dünya Sosyal Medya Günü'nde kullanıcılarına eşlik ediyor.

64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, her koşulda net çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.



44MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 ve 32MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 Lite, kullanıcılara ilham vermek için bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor. Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile videolar eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor.

A Serisi modellerinden Oppo A54'ün arka kısmında 13MP ana kamera, yakın mesafe çekimleri için 2MP makro kamera ve arka planı bulanıklaştırıp fotoğrafın konusunu vurgulayan çekimler için 2MP bokeh özelliği bulunuyor. Renk doygunluğunu ve parlaklığını dengeleyen Dazzle Color ile tüm ortamlardaki çekimleri iyileştiren OPPO A54, Yapay Zeka Sahne Tanıma özelliğiyle ise yeşil bitkiler, havai fişekler, kuşlar, gün doğumu ve gün batımı dahil olmak üzere 23'e kadar farklı senaryoyu akıllıca tanıyabiliyor. A54, gece çekimlerinde ayrıntıları aydınlatmak için Gece Modu'nun da dahil olduğu bir dizi farklı fotoğraf özelliklerine sahip. OPPO A54'ün ön kameradaki bokeh özelliği, sadece bokeh fotoğraf değil, aynı zamanda güzelleştirme ve filtre efektleri de sunuyor. Yapay Zeka Güzelleştirme Modu cilt tonlarını ayarlayarak ve yumuşatarak, grup halindeki çekimlerde herkesi ayrı ayrı güzelleştiriyor.



Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74'ün ise 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. OPPO A74 modelinde çekeceğiniz fotoğraflardaki ayrıntıları belirginleştirmek için 15 farklı filtre bulunuyor. Bununla birlikte Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte gelen OPPO A74'ün kamerası, bitkileri, manzarayı, yiyecek-içecekleri, güneşin doğuşu ya da batışı gibi farklı senaryoları otomatik olarak tanıyarak çekimin kalitesini yükseltiyor ve otomatik olarak parlaklığı artırıyor. Düşük ışığın olduğu ortamlarda ise Gece Modu özelliği fotoğraflarda başarılı sonuçlar veriyor. Akıllı telefonun 16MP çözünürlüğe sahip ön kamerası da doğal güzelliğinizi, ortamdaki en uygun renk tonlarını belirleyerek ön plana çıkaran Yapay Zeka Güzelleştirme Modu ile birlikte geliyor. Böylelikle fotoğraflarda cilt dokusu bozulmuyor ve kusurlar otomatik olarak gideriliyor.

Sosyal medyada gün boyu aktif olmanız için Reno5 modeli 4310 mAh pil ve 50W hızlı şarj, Reno5 Lite modeli 4310mAh pil ve 30W hızlı şarj, A54 modeli 5000 mAh pil ile 18W hızlı şarj ve A74 modeli ise 5000 mAh pil ve 33W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor.