Dünya güvenli ödeme listesinin ilk Türk şirketi seçildi

Finartz, e-ticarette ödeme işlemlerinin güvenliği konusunda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödeme işlemlerinin geçerliliği konusunda tek otorite kuruluş olan EMVCo’dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu. 31 ülkeden 71 şirketin onaylanarak sertifika aldığı 3DS Secure 2.0 alanında 3 farklı ürünle listede yerini alan Finartz, aynı zamanda dünyada bu alanda lisanslı 3 ürünü bulunan 71 şirketten de 2’cisi oldu. Finartz sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kullanıma sunacağı yazılımıyla finans sektöründe, finans teknolojileri alanında hizmet ihracatı yapan ilk firmalardan biri olacak.



GÜVENLİK YAZILIMINI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIDI



2016 yılında finansal teknoloji alanında kolay ve güvenli ödeme sistemleri geliştirmek üzerine kurulan Finartz, bu alanda ödeme sistemleri altyapıları, entegrasyon hizmetleri, sadakat programları, mobil pos, dijital cüzdan ve sanal pos konusunda yazılımlar geliştiriyor. Geçtiğimiz 6 ayda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımının sahip olduğu EMVCo sertifikasyonuyla dünyada bir Türk şirketi olarak ilke imza atan Finartz’ın yeni dönem planı, Türkiye’yi finansal teknolojiler alanında hizmet ihraç eden bir konuma taşımak.



EMVCo, dünyada güvenli ödeme işlemlerinin birlikte çalışabilirliği ve uygunluğunu onaylayan global bir otorite. EMVCo sertifikasyonuna sahip ürünlerin en önemli avantajı, global geçerlilikleri sayesinde tüm dünyada kullanıma uygun olması. Finartz’ın kurucusu ve Genel Müdürü Cihan Demir, yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir şirketin EMVCo sertifikasyonuna sahip bir ürün geliştirmiş olmasının Türkiye’nin finansal teknolojiler ihraç eden bir konuma gelmesinin güçlü bir destekçisi olacağının altını çizdi.



