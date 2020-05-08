Dünya gözlem uydusu Sentinel-6A, ses ile test ediliyor

100 m2’lik bir alanı kaplayan ve büyük hoparlörlerle donatılmış olan oda, testler sırasında ses geçirmez şekilde kapatıldı. Bu testler, uyduda artan yoğunlukla yönlendirilen dört adet 60 saniyelik ses patlamasını kapsıyor. Zirve noktasında Sentinel-6A, 140 desibel (dB) gürültüye maruz kalacak. Şöyle ki, 50 dB civarında gürültü seviyeleri bizim için normalken, 100 dB rahatsız etmeye başlar, 120 dB civarında ise acı verici hale geliyor. Pnömatik matkaplar veya motorlu testereler yaklaşık 110 dB üretir. 10 dB'lik bir artış, algılanan ses yüksekliğinin iki katına çıkmasına tekabül ediyor.

‘Copernicus Sentinel-6’, önümüzdeki on yılda okyanuslarda topoğrafik ölçümler sağlayacak bir misyonu. Sentinel-6, küresel ölçekte deniz yüzeyi yüksekliğini yüksek hassasiyetle anında gözlemlemeyi sağlayacak bir altimetrik radar ölçücü taşıyor. Bu ölçümler, iklim değişikliğinin temel göstergesi. Ayrıca bu oşinografi için de gerekli. Her 10 günde bir Dünya’nın buzsuz okyanusunun %95’ini haritalayan Sentinel-6, denizlerin güvenliği için okyanus akıntıları, rüzgar hızı ve dalga yüksekliği hakkında hayati bilgiler veriyor.

İki adet Sentinel-6 uydusu, Avrupa Copernicus Programı için Airbus’ın endüstriyel uzmanlığı altında geliştirildi. Avrupa Birliği’nin Copernicus uydu misyonlarından biri olan Sentinel-6,ESA, NASA, NOAA ve EUMETSAT arasındaki uluslararası işbirliği sayesinde ortaya çıktı.

Kasım 2020 itibariyle Sentinel-6A, 1992’de başlatılan ve okyanus yüzeylerinin uydu tabanlı ölçümlerini toplama görevini sürdüren iki Sentinel-6 uydusundan ilki olacak. Sentinel-6B’nin 2025’te dahil edilmesi planlanıyor. Sentinel-6, Airbus’ın endüstriyel uzmanlığı altında, GRACE’in yanı sıra Jason serisi topografik okyanus gözlem uyduları ve ESA’nın CryoSat-2 ve Sentinel-2 misyonlarından geliştirilerek üretildi.