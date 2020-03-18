Dünya devinden evinde çalışacaklara 1000 dolar ikramiye

Koronavirüs nedeniyle şirketler, çalışanlarını ofisten uzak tutarken, Facebook evde çalışanların ihtiyaçları olabileceklerini düşünerek 1000 dolar prim dağıtmaya karar verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, çalışanlarına 1000 dolar dağıtılacağını e-mail üzerinden duyurdu.

13 Mart tarihinde evden çalışma sistemine geçiş yapan Facebook çalışanlarının bir kısmı, halihazırda evden çalışıyor; ancak virüs salgını nedeniyle yaklaşık 45 bin çalışan evine kapandı. Şirketin yapacağı 1000 dolarlık ödeme, sadece tam zamanlı çalışanları kapsıyor.



Diğer bir deyişle temizlik görevlileri başta olmak üzere yarı zamanlı çalışanlar 1000 dolarlık ödemeyi almayacak.

Facebook dışında Google, Microsoft, Amazon da virüs salgını haberlerinin artmasıyla birlikte ofislerini kapatmış ve çalışanlarını evine yollamıştı.