Dünya çapında 400 bin kuruluş veri korumasında Veeam’e güveniyor

Bulut Veri Yönetimi sağlayan yedekleme çözümlerinin lider şirketi Veeam Software, işletmelerin verilerini korumasına, yönetmesine ve verilerin gücünden yararlanmasına olanak sağlayan çözümleriyle 2020 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren 400 bin müşteriye ulaştı. Veeam, veri merkezi yedekleme ve kurtarma pazarından pay almaya devam ederken kuruluşların bulut veri koruma ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere yeni çözümlerle büyümeye devam ediyor.

Şirketin en hızlı büyüyen ürünü Veeam Backup for Microsoft Office 365, yüzde 85 oranında büyüme göstererek önemli bir başarıya imza attı. Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business ve en son versiyonuyla Microsoft Teams için yedekleme ve kurtarmayı destekleyen ürün, Office 365 verilerini koruma altına almak için Veeam’e güvenen on binlerce kuruluş tarafından tercih edilerek 133 bin indirme sayısına ulaştı. Veeam, 2020 yılında Kubernetes Yedekleme ve Felaket Kurtarmada (DR) pazar lideri olan Kasten’i de bünyesine katarak, Kubernetes ortamlarında da bulut veri korumasını desteklemeye başladı. IDC Veri Replikasyonu ve Koruması Yarı Yıl İzleme Raporu’na göre 2020 yılının ilk yarısında EMEA Bölgesi gelirlerinde 5 firma arasında 1. sırada yer alan Veeam, geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı gelir artışı sağlayan şirket oldu. Tüm bunların yanı sıra Veeam, Forbes tarafından Bessemer Venture Partners ve Salesforce Ventures ortaklığında yıllık olarak yayınlanan “Forbes Cloud 100” listesine üst üste beşinci kez girdi.

İşletmeler 2021 yılında da -bulut, sanal veya fiziksel hangi ortamda olursa olsun- verilerinin korunmasını ve verilerin gücünden maksimum düzeyde yararlanmalarını mümkün kılacak en sağlam iş ortaklarını seçmeye odaklanacaklar. Veri korumasının önem kazanacağı 2021 yılında Veeam sağlam ve güçlü çözümleriyle işletmelerin yanında olmaya devam edecek.

Veeam’den 2021 Yılı Öngörüleri

Veeam CTO’su ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan 2021 yılı için öngörülerini açıkladı: Şirketler donanımdan çok yazılım tanımlı modellere yönelecek, şirketlerde veri yönetiminin buluta taşınması hızlanırken veri güvenliği önem kazanacak, bu dönemde geliştirme ekipleri daha çok söz sahibi olacak.



Geliştiriciler, şirketlerin teknolojilerinde ve veri stratejilerinde daha fazla söz sahibi olacak.

2021'de artık veri stratejisi sürecinde DevOps ekipleri çok daha fazla söz sahibi olacak. Tüm sektörlerde şirketler yazılımların kurulum sürecinde hataları erkenden fark ederek ortadan kaldırmaya odaklanacaklar. Bu süreçte CIO’lar şirketleri teknolojik açıdan yönlendirmeleri için geliştirme ekiplerine daha fazla güvenecekler.

Bulut tabanlı platformlarda verilerinin korunmasına ve yönetilmesine daha fazla odaklanılacak

Evden çalışmayı önümüzdeki yılın ortasına kadar uzatan pek çok şirket, giderek daha fazla şekilde Microsoft Teams ve Slack gibi bulut tabanlı birlikte çalışma platformları üzerinden işlerini sürdürmeye devam edecek. Bu da daha fazla ekibin, bu platformlar üzerinden gerçekleşecek veri akışını depolamak için bulutun gücünden yararlanmaya çalışacağı anlamına geliyor. Bunun sonucu olarak 2021’de Teams gibi birlikte çalışmaya olanak sağlayan platformlara yönelik veri koruma ve yönetimine daha fazla odaklanılacak, bu konuda farkındalık artacak.

Donanımda yaşanan düşüşle birlikte yazılım tanımlı modeller daha çok ön plana çıkacak

Yazılım tanımlı modellere geçildikçe cihazlar da çekiciliklerini kaybedecekler. Hizmet olarak yedeklemeye (BaaS) ve cihazlardan uzaklaşmaya doğru bir değişime şahit olduk. Pandemi süresince uzaktan çalışma modeli 2020'de donanımların nasıl kullanıldığını doğrudan etkiledi. 2021’de de devam edeceği öngörülen bu yaklaşım sonucunda yazılım tanımlı modeller merkezde olmaya devam edecek.

Makine öğrenimi buluttaki verilerin kullanımını herkes için daha kolay hale getirecek

2021’de verinin yeniden kullanımı kurumlar için büyük bir trend haline gelecek. Gelecekte kurumlar bulutta makine öğreniminden yararlanarak daha da akıllı hale gelecek. Birçok kurum ve kuruluş bu konuda makine öğreniminin gücünden yararlanacak. Makine öğrenimi hala gelişmekte olan bir trend olsa da kuruluşlar bu teknolojiyi, sahip oldukları veriyi analiz etme ve yeniden kullanmada ne kadar etkili olduğunu fark ettikçe daha da fazla benimseyecekler.





