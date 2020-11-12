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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 12.11.2020 - 05:27 | Son Güncelleme:

DualSense'in batarya ömrü ne kadar süre dayanıyor?

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DualSense'in batarya ömrü ne kadar süre dayanıyor?
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Sony'nin PlayStation 5 ile birlikte gelen yeni nesil oyun kontrolcüsü DualSense, gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Diğer yandan DualSense'in batarya ömrü de merak konusu.

Sony, PlayStation 5'in diskli sürücülü modelinin satışına Türkiye'de başladı. 8299 TL fiyat etiketine sahip olan konsolun en dikkat çeken özelliklerinden biri de DualSense isimli oyun kontrolcüsü. PS4 Pro'daki kontrolcüye göre çok daha gelişmiş bir model olan DualSense, ayrıca satın alınmak istendiğinde Türkiye'de 1090 TL'den temin edilebiliyor.

DualSense, gelişmiş özelliklere sahip; peki bu özellikleri kullanırken batarya ömrü ne durumda?

PS4 Pro ile gelen DualShock 4 ile kıyasla DualSense'in biraz daha iyi bir batarya ömrü sunduğu söylenebilir. The Verge'e göre 6 ila 7 saat, IGN'e göre 10-13 saat, ArsTechnica'ya göre 10 saatlik bir batarya ömrü söz konusu. Ancak yine ArsTechica'ya göre Spider-Man Miles Morales'te bu süre 10 saat olarak ölçülürken, konsolda yüklü olarak gelen Astroboy söz konusu olduğunda bu süre çok daha az.

DualSensein batarya ömrü ne kadar süre dayanıyor

Peki bu süre farkı nereden kaynaklanıyor? Spider-Man: Miles Morales, DualSense'i yoran yani tüm özelliklerini kullanmayan bir oyun. Dolayısıyla bu oyunu deneyimlerken DualSense'in batarya ömrü 10 saati bulabiliyor. Ancak Astro's Playroom'da DualSense'in özelliklerinin hepsi kullanıldığından batarya ömrünün kısaldığı dikkat çekiyor.

PlayStation 5 aldığınızda mutlaka Astro's Playroom'u deneyimleyin. DualSense'in özelliklerini en rahat bu şekilde anlayabilirsiniz.

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