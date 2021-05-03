Dropshipping Nedir Ve Nasıl Yapılır? Dropshipping Avantajları Ve Dezavantajları Hakkında Bilgi

Bu işlemlerinin nasıl yapıldığı ve nereden yapılacağı merak edilen bir konudur. Dropshipping nedir ve nasıl yapılır? Dropshipping avantajları ve dezavantajları hakkında bilgileri derledik.

Dropshipping, stoksuz ürün satma işlemi yapılabilen bir e-ticaret yöntemidir.



Dropshipping Nedir ve Nasıl Yapılır?

E-ticaret son zamanlarda pek çok insanın tercih ettiği bir para kazanma yöntemidir. Stok yapmadan satış yapılabilen bir yöntem olarak biliniyor. Bu sayede işletme giderleri tamamen ortadan kalkıyor ve düşük bir sermayeyle başlangıç yapılabiliyor. Standart bir perakende modeliyle arasında büyük farklar bulunuyor. Bilinen en büyük farkları arasında stok durumunun olmamasıdır. Dropshipping yöntemi kullanan kişilerin elinde herhangi bir ürün için stok tutmasına gerek yoktur.

Satıcılar herhangi bir kişiden uygun fiyata istediği bir ürünü alarak, kendi kar fiyatıyla satışa sunmasıdır. Bu şekilde başkalarının ürünleri aracı olarak satma sistemidir. Bu para kazanma yöntemi son zamanlarda herkesin özellikle gençlerin kullandığı bir yöntem oluyor. Sermaye gerektirmeyen bir iş olduğundan, güzel kazançlar elde edilebiliyor. Dropshipping yapmak isteyen kişilerin mutlaka öğrenmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Bu detaylar daha iyi bir kazanç sağlamak için gereklidir. Ürün alınan kişi toptancı görevini görür.

Toptancı sayfasından satılacak ürünler, dropshipping yapmak isteyen kişiler tarafından başka kişilere satılır. Para direkt olarak toptancının hesabına geçer. Fakat kar miktarı müşteri bulan kişinin hesabına geçer. Satıcılar her zaman üçüncü kişilerden herhangi bir ürün bularak, bunun satışını gerçekleştirir. Satıcı kişiler arada olan kişiler olduğundan, kargo gibi birçok hizmetle bağlantılı değildir.

Tüm işlemler toptancı ve bulunan müşteri arasındadır. Aracılar bulduğu müşterilerin bilgilerini toptancıya iletir ve ürünler toptancı tarafından müşterilere iletilir. Satılan ürün karları aracıya aktarılır. Bu hizmet aslında biraz müşteri bulma potansiyeliyle alakalı bir durumdur. Kim ne kadar fazla müşteri bulur ve ürün satarsa stoksuz sağlayacağı kazanç o kadar fazla olur. Satıcılar ürünü hiç bir şekilde görmeden direk olarak alıcıya ulaştırır.

Dropshipping Avantajları ve Dezavantajları Hakkında Bilgi

Dropshipping yapmanın bazı avantajları vardır. Özellikle çok fazla sermaye gerekmediğinden çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunun dışında bir ürün stoklamak veya depolamak zorunluluğu bulunmuyor. Bir ürünün satışını yapmak veya göndermek için herhangi bir ürünü satın almak zorunluluğu bulunmuyor. Stok durumu olmadığından ürünlerin satılmaması gibi bir durum söz konusu olmuyor ve bu durumla beraber zarar etme riski ortadan kalkıyor. Bu e-ticaret sistemine başlamak gayet kolaydır. Genellikle bilgisayar ortamından bu işlemler kolayca yapılabiliyor. Enerji ve mekan ayarlaması yapılarak, internet üzerinden tüm sistemlerde satış yapılabiliyor.

Herhangi bir depoya gerek olmadığından, toptancı üzerinden müşterilere ürünler gönderiliyor. Günümüzde bakıldığında bir pazarlama sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Dropshipping yapan kişiler her zaman müşteri ve toptancı arasında bir aracı görevini görüyor. Satıcılar hiç bir zaman ürünü görmüyor ve toptancıyla herhangi bir ilişki içerisine girmiyor. Toptancıların ürün fiyatları üzerine kar ekleyerek, müşterilere ürün satışlarını gerçekleştiriyor. Risk oluşturmadığından dolayı bu e-ticaret sistemi herkesin son zamanlarda tercih ettiği bir kazanç kapısı oluyor. Günümüze bakıldığında dropshipping yapan kişiler sadece bir bilgisayarla bu işi yapmaya başlamıştır. Evlerinden oturduğu yerden ürünlerin pazarlamasını yaparak, müşteri kitlesine ulaşmıştır.

Dropshipping yapmanın en büyük dezavantajı, kar oranının çok düşük olmasıdır. Büyük bir müşteri kitlesine hitap edilememesi durumunda kazanç oranı oldukça düşük olacaktır. Sabır işi olması ve piyasada birçok kişinin bu işi yaptığının unutulmaması en önemli faktördür. Dev şirketlerin bile dropshipping yaptığını unutmamak gerekir.