Dropbox nedir ve ne işe yarar? Dropbox kullanımı ve özellikleri hakkında bilgi

Dropbox, bilgisayarda yer alan fotoğrafları ve diğer tüm dosyaları internette depolayan bir programdır. Kullanım rahatlığı sağlayan bu program sayesinde herhangi bir bilgisayardan gereken belgelere ve fotoğraflara kolay bir şekilde erişilebilir.

Dropbox Nedir?

İran asıllı olan Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafından 2007 yılında oluşturulan Dropbox bir bulut depolama hizmeti olarak bilinmektedir. Bu program sayesinde fotoğraflar ve tüm belgeler internette depolanabilir. Ayrıca bu bilgilere erişmek isteyen kişiler Mac OSİ Linus ve Windows işletim sistemi olan bilgisayarlar ile Android, Windows Phone ve iOS gibi mobil cihazlardan da belgelere ulaşarak işlem yapabilirler.

Dropbox kullanıcı güvenliğine de çok önem vermektedir. Bu nedenle Dropbox uygulamasına aynı anda birden fazla cihazdan da erişilebilir. O nedenle üzerinde çalışılan bir dosya bilgisayardan Dropbox klasörüne kaydedilir. Daha sonra üzerinde çalışılan bu dosya farklı bir cihazda da açılabilir. Bu cihazlarda da düzenlemeler en doğru şekilde yapılabilir.

Dropbox Ne İşe Yarar?

Günlük yaşamda ve iş hayatında çoğu belgeye bir anda ihtiyaç duyulabilir. Bilgisayarlarda kaydedilen belgelere ulaşılamadığı için problemler de ortaya çıkabilir. İstenildiği zaman tüm fotoğraflara ve belgelere ulaşmak için Dropbox programı kullanılmaktadır. Depolama alanlarının yetersiz olması durumunda Dropbox oldukça iyi bir alternatif olarak ön plana çıkmaktadır.

Dosyaları yanında taşımak istemeyen kişiler tüm bilgileri, belge ve fotoğrafları Dropbox'a yükleyebilirler. Bu sayede hangi bilgisayardan açılırsa açılsın bu dosyalara da rahat bir şekilde ulaşılır. Mobil teknolojinin devrim niteliğinde olan programı Dropbox tüm belgeleri ve fotoğrafları internete kaydeder. Bu sayede cihaz gözetmeksizin bilgilere her bilgisayarda rahatlıkla erişim sağlanabilir. Dropbox bu yönü ile en çok kullanılan depolama araçlarından bir tanesidir. Dropbox sayesinde internetin olduğu her yerde dosyalar rahat bir şekilde açılabilir.

Dropbox Kullanımı Nasıldır?

Teknolojinin sınırlarının genişlemesi ile birlikte yeni alternatifler de ortaya çıkıyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazlarda yaşanan hafıza problemleri nedeni ile Dropbox üzerinde dosyaları depolamak çok daha büyük avantajlar sağlıyor. Teknoloji ile içli dışlı olan herkes Dropbox kullanabilirler.

Dropbox kullanmak için öncelikle bir hesap oluşturulması gerekir. Hesap oluşturulduktan sonra ise klasörler oluşturularak dosyalar yüklenebilir. Daha sonra ise bu uygulamanın yüklü olduğu tüm cihazlardan kolay bir şekilde hesaba erişilir. Bu sayede kayıtlı olan tüm belgeler ve fotoğraflar üzerinde rahat bir şekilde işlemler yapılabilir. Kullanımı oldukça kolay olan Dropbox aynı zamanda ücretsizdir. Özellikle 2 GB'a kadar ücretsiz bir depolama alanı bulunuyor. Dosya paylaşımlarında iş arkadaşları ile ortak projeler gerçekleştirilebilir.

Dropbox Özellikleri Hakkında Bilgi

Kullanımı oldukça kolay olan Dropbox'ta dosya yükleme ve silme işlemi kolay bir şekilde yapılabilir. Aynı zamanda temel seviyede bilgisayar ve internet kullanımını bilen herkes rahat bir şekilde Dropbox kullanabilirler. Dropbox'ta dosya yedeklemek ve silinen dosyaları geri getirmek de çok kolaydır.

Dropbox kullanılan süre boyunca dosyalar fiziksel bir depolama aygıtına gerek kalmadan rahat bir şekilde ulaşılabilir. Ayrıca Dropbox'un birbirinden önemli faydaları da bulunur. Özellikle silinen bir dosya 30 gün süre boyunca Dropbox tarafından saklanır. Buna göre dosyaları kurtarma gibi bir sorun yaşanmaz. İstenildiği zaman her yerden kolaylıkla Dropbox'a ulaşılabilir. Bu da kullanım kolaylığı sağlar.